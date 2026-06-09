Mexiko hat den ersten Prototypen von Olinia präsentiert, der ersten im Land entwickelten Elektrofahrzeugmarke. Die Serienproduktion des kleinen Elektroautos soll 2027 anlaufen. Das erste Modell, Olinia Uno, ist ein kompaktes Elektrofahrzeug für den Stadtverkehr mit einem angestrebten Einstiegspreis von 150.000 mexikanischen Pesos (rund 7.500 Euro). Das Fahrzeug verfügt über eine 14,7-kWh-Batterie, bietet eine Reichweite von 125 Kilometern und erreicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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