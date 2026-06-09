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Gemeinsame Benchmarks auf der OCI-H100-Infrastruktur ergaben zehnmal so viele gleichzeitig unterstützte Nutzer, einen zehnmal höheren Token-Durchsatz und siebenmal mehr bereitgestellte Token ohne zusätzliche GPUs
CAMPBELL, Kalifornien, 9. Juni 2026 /PRNewswire/ -- WEKA, das Unternehmen für KI-Daten- und Speicherinfrastruktur, gab heute Benchmarks im Produktionsmaßstab bekannt, die zeigen, wie Unternehmen die Wirtschaftlichkeit von KI-Inferenz mit langem Kontext verbessern können, indem sie mit gleichem GPU-Bestand mehr Nutzer unterstützen und mehr Token verarbeiten. Die Benchmarks zeigen, dass die NeuralMesh-Plattform von WEKA mit Augmented Memory Grid auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zehnmal so viele Nutzer gleichzeitig unterstützt, einen zehnmal höheren Token-Durchsatz erreicht und siebenmal mehr Token pro GPU verarbeitet als reine DRAM-Konfigurationen, und das ohne zusätzliche Infrastruktur. Die Ergebnisse wurden auf einem OCI-Bare-Metal-H100-Cluster mit neun Knoten und Kontextfenstern mit 100 000 Token validiert.
"KI-Workloads in Unternehmen bringen Kontextfenster und GPU-Auslastung an neue Grenzen", sagte Pablo Selem, leitender Direktor für Softwareentwicklung bei Oracle Cloud Infrastructure. "Diese Benchmarks zeigen, wie die NeuralMesh-Plattform von WEKA mit Augmented Memory Grid auf OCI Speicherengpässe beseitigt, sodass Kunden größere, anspruchsvollere Inferenz-Workloads unterstützen können, ohne einfach weitere GPUs hinzuzunehmen."
Drei Ergebnisse, die neue Maßstäbe für die Inferenzkalkulation setzen
"Die Inferenz wird dadurch begrenzt, wie viel effektiver Speicher den GPUs zur Verfügung steht", sagte Liran Zvibel, Geschäftsführer von WEKA. "Diese Ergebnisse belegen, dass sich die Token-Ökonomie von KI nicht allein durch Hardware verbessern lässt, sondern durch die Beseitigung der Speicherbarriere, die bislang die tatsächliche Obergrenze für die Leistung bestehender Hardware darstellt. NeuralMesh mit Augmented Memory Grid auf OCI stellt Kunden auf äußerst kosteneffiziente Weise um Größenordnungen mehr Token bereit."
Transformation der KI-Wirtschaftlichkeit durch eine Infrastruktur für Kontextspeicher
Augmented Memory Grid, eine Funktionalität von NeuralMesh, löst das Problem auf Architekturebene, indem der KV-Cache vom lokalen GPU-Speicher entkoppelt und in einem leistungsstarken Token-Warehouse (Token-Speicher) gespeichert wird, auf das der gesamte Cluster zugreifen kann. Jeder Host kann jede Sitzung mit erhaltenen Cache-Treffern bedienen. Dadurch entfällt starre Sitzungsbindung, während zugleich die DRAM-Leistung übertroffen, der Lastausgleich verbessert und eine saubere horizontale Skalierung bei zunehmender Parallelität ermöglicht wird. Das Ergebnis ist ein persistenter Kontextspeicher für KI-Agenten und ein Kostenhebel, der Inferenz mit langem Kontext bei Skalierung wirtschaftlich macht.
Produktionsreifer Nachweis
Erhältlich im Oracle Marketplace
Informationen zu WEKA
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09.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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