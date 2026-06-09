© Foto: JOHN ANGELILLO - newscomTrotz des heftigsten Nasdaq-Absturzes seit 14 Monaten bleiben viele Anleger voll im KI-Trade investiert. Citi warnt jetzt vor neuen Abverkäufen und gefährlichen Long-Liquidationen.Die Nervosität an den US-Börsen nimmt laut Strategen der Citigroup deutlich zu. Während Anleger weiterhin massiv auf Technologie- und KI-Aktien setzen, bauen andere Marktteilnehmer gleichzeitig aggressive Leerverkaufspositionen auf. Genau diese Mischung macht den Markt aus Sicht der Bank derzeit besonders anfällig für neue Rückschläge. Auslöser der Warnung ist der heftige Einbruch des Nasdaq 100 vom vergangenen Freitag. Der Technologieindex verlor fast fünf Prozent und verzeichnete damit seinen stärksten …
Enthaltene Werte: US6311011026Den vollständigen Artikel lesen
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