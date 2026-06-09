DHL Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 09.06.26

Die Deutsche Post Aktie steht aktuell im Fokus der Anleger. Der Logistikkonzern DHL treibt seine internationale Expansion weiter voran und investiert massiv in strategisch wichtige Auslandsmärkte. Allein in Frankreich sollen zwischen 2018 und 2027 rund 900 Mio. EUR in Infrastruktur, Logistikkapazitäten und Dekarbonisierung fließen. Zusätzlich soll eine neue Mehrjahreskooperation mit dem US Postal Service die Marktposition von DHL in den Vereinigten Staaten stärken.

- Deutsche Post (DHL) WKN: 555200 - ISIN: DE0005552004 - Ticker: DHL

?? Key Takeaways

Internationale Expansion treibt Wachstum: DHL investiert bis 2027 rund 900 Mio. EUR in Frankreich und stärkt durch einen neuen Mehrjahresvertrag mit dem US Postal Service seine Position auf dem wichtigen US-Markt.

DHL investiert bis 2027 rund 900 Mio. EUR in Frankreich und stärkt durch einen neuen Mehrjahresvertrag mit dem US Postal Service seine Position auf dem wichtigen US-Markt. Fundamental attraktiv bewertet: Die Deutsche Post Aktie gilt trotz der jüngsten Kursgewinne weiterhin als unterbewertet. Mit einem prognostizierten KGV von 15,85 und einer Dividendenrendite von 3,76% bleibt die Bewertung attraktiv.

Die Deutsche Post Aktie gilt trotz der jüngsten Kursgewinne weiterhin als unterbewertet. Mit einem prognostizierten KGV von 15,85 und einer Dividendenrendite von 3,76% bleibt die Bewertung attraktiv. Charttechnisch weiter bullisch: Solange sich die Aktie über der SMA20 und idealerweise über der SMA50 behauptet, bleibt das positive Chartbild intakt. Auf der Oberseite rücken die Kursziele bei 57,79 EUR und 65,00 EUR in den Fokus.

Fundamentaldaten der Deutsche Post Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 51,74 EUR Marktkapitalisierung 57,91 Mrd. EUR Umsatz 2025 82,86 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 2025 31,0% KGV 2026* 15,85 Performance 4 Wochen +11,58% Bewertung Stark unterbewertet Dividendenrendite 2026* 3,76% Branche Transportdienstleistungen

*Prognose

DHL investiert kräftig in Frankreich

Im französischen Markt plant DHL in den kommenden beiden Jahren Investitionen von rund 160 Mio. EUR. Die Mittel sollen in den Ausbau logistischer Kapazitäten, die Modernisierung der Infrastruktur sowie die Beschleunigung der Dekarbonisierung fließen. Frankreich zählt seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Märkten des Konzerns.

Mit den jüngsten Investitionen summieren sich die Ausgaben von DHL in Frankreich zwischen 2018 und 2027 auf insgesamt rund 900 Mio. EUR. Ziel des Unternehmens ist es, bis 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen.

Deutsche Post Aktie: Kooperation mit US-Post eröffnet Wachstumspotenzial

Auch in den USA setzt DHL auf weiteres Wachstum. DHL eCommerce hat eine neue Mehrjahresvereinbarung mit dem US Postal Service geschlossen. Die US-Post übernimmt dabei die Zustellung der DHL-Sendungen auf der sogenannten "letzten Meile".

Bisher arbeiteten beide Unternehmen überwiegend auf Basis von Einjahresverträgen zusammen. Die langfristige Vereinbarung verbessert die Planungssicherheit und soll die Expansion von DHL eCommerce auf dem amerikanischen Markt unterstützen.

Jährlich werden hunderte Millionen Pakete von DHL eCommerce an den US Postal Service übergeben. Laut Angaben der US-Post gehört DHL inzwischen zu den drei wichtigsten Kunden des Unternehmens. Der neue Vertrag soll einen Umsatzbeitrag von mehr als 10 Mrd. US-Dollar generieren....

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