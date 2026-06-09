TORONTO, ON - 9. Juni 2026 / IRW-Press / Labrador Gold Corp. (TSX.V: LAB | FWB: 2N6) ("LabGold" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Klasse-1-Genehmigung für die geplanten Explorationsarbeiten auf den Projekten Mariposa und Eureka Dome erhalten hat und alle für die Durchführung des Feldprogramms erforderlichen Auftragnehmer unter Vertrag genommen wurden. Darüber hinaus hat die TSX Venture Exchange die Optionsvereinbarung vom 8. Mai 2026 mit Pacific Ridge Exploration Limited unter Vorbehalt genehmigt (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. Mai 2026), doch der Abschluss unterliegt weiterhin der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Der Erhalt der Klasse-1-Genehmigung ermöglicht es LabGold, mit der Planung des Sommerfeldprogramms auf Mariposa zu beginnen, da die Feldsaison im Yukon nun anläuft. Der Plan des Unternehmens für die Saison umfasst:

808 Linienkilometer hochauflösender luftgestützter magnetischer und radiometrischer Untersuchungen im Süden des Konzessionsgebiets. Die Ergebnisse werden mit den bestehenden hochauflösenden Daten für den Norden des Konzessionsgebiets zusammengeführt. Die Auswertung der magnetischen und radiometrischen Daten wird wichtige strukturelle Informationen liefern und dürfte in Kombination mit der Bodengeochemie sehr spezifische Ziele für Folgebohrungen im Jahr 2027 aufzeigen. Precision Geosurveys Inc. aus Langley, BC, wurde mit der Durchführung der Untersuchung beauftragt, die noch vor Monatsende beginnen soll. LiDAR-Untersuchung über dem gesamten 156 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiet mit einer Erfassungsdichte von 10 Punkten pro Quadratmeter und orthorektifizierten Bildern mit einer Auflösung von 10 cm. Die LiDAR-Daten werden wesentlich dazu beitragen, feine geologische Strukturen zu kartieren, die möglicherweise mit einer Goldmineralisierung im Grundgebirge in Zusammenhang stehen. Die Untersuchung wird zudem Bereiche mit potenziellen Ausbissen identifizieren, die im Sommer für weitere Prospektions- und Kartierungsarbeiten infrage kommen. LiDAR Services International aus Calgary, AB, wurde mit der Durchführung der Untersuchung beauftragt. Rasterbodenprobenahmen im Gebiet Alberta Creek - Hackly Gold (ca. 4.700 Proben) sowie Probenahme an Bergrücken und Felsvorsprüngen hauptsächlich im südlichen Teil des Konzessionsgebiets (ca. 1.000 Proben). Die Rasterprobenahmen werden die Abdeckung bei Alberta Creek vervollständigen und sich bis zum Gebiet Hackly Gold erstrecken, um dort an die dortigen Probenahmen anzuschließen. Die Probenahmen auf Bergrücken und an Felsvorsprüngen sind eine Erkundungsuntersuchung, die auf bisher noch nicht abgedeckte Bereiche des Konzessionsgebiets abzielt. Probenahmen auf Bergrücken und an Felsvorsprüngen im Konzessionsgebiet Eureka Dome zur Überprüfung des südlichen Teils des Konzessionsgebiets, der bisher noch nicht untersucht wurde.

Osprey Long Range Inc. aus Dawson City, YT, wurde mit der Durchführung der Bodenuntersuchungen beauftragt, die bis Anfang September abgeschlossen sein sollen.

Roger Moss, President und CEO von LabGold, erklärt: "Wir sind begeistert, mit den Arbeiten auf unseren neu erworbenen Projekten zu beginnen, die seit einiger Zeit brachliegen. Unser Programm für das Jahr 2026 folgt der systematischen Explorationsstrategie von LabGold, die zu den früheren Goldentdeckungen auf den Projekten Hopedale und Kingsway geführt hat. Beide Projekte wiesen zu Beginn unserer Explorationsaktivitäten dort nur ein oder zwei Goldvorkommen auf. Angesichts der bekannten Mineralisierung bei Mariposa und des Potenzials des Distrikts White Gold habe ich keinen Zweifel daran, dass wir hier ähnliche Erfolge erzielen werden. Wir bemühen uns weiterhin darum, die umfangreichen historischen Daten zusammenzustellen und neu zu interpretieren, was uns weitere Anhaltspunkte für die künftigen Arbeiten liefern wird."

Über Mariposa

Das 16.000 Hektar große Projekt Mariposa umfasst 795 Claims im Distrikt White Gold und liegt 40 Kilometer südöstlich des Projekts White Gold (angedeutete Ressourcen von 1,73 Mio. Unzen Gold und vermutete Ressourcen von 1,27 Mio. Unzen Gold (1)) sowie 30 Kilometer ostnordöstlich des Goldprojekts Coffee von Fuerte (nachgewiesene und angedeutete Ressourcen von 2,96 Mio. Unzen und vermutete Ressourcen von 0,8 Mio. Unzen (2)).

Mariposa weist viele geologische Ähnlichkeiten zur Goldlagerstätte Golden Saddle (Teil des Projekts White Gold) sowie zur Goldlagerstätte Coffee auf, darunter die Wirtsgesteinslithologien, die Art der Mineralisierung und die strukturelle Kontrolle.

Das Alter der Goldmineralisierung bei Mariposa (ca. 155 Mio. Jahre) stimmt mit dem bei Golden Saddle (163,5 bis 155,5 Mio. Jahre) und anderen Prospektionsgebieten im Distrikt überein, was darauf hindeutet, dass die Mineralisierung mit einem weitreichenden orogenen Goldereignis in Zusammenhang steht.

Das Konzessionsgebiet liegt am Oberlauf bedeutender goldhaltiger Bäche mit einer historischen Seifengoldproduktion von 73.000 Unzen aus dem Scroggie Creek (3), was auf eine bedeutende Goldmineralisierung im Grundgebirge hindeutet, die noch nicht vollständig definiert wurde.

Bis dato wurden anhand von über 13.000 Bodenproben sechs bedeutende Goldvorkommen abgegrenzt, darunter die am weitesten fortgeschrittenen Prospektionsgebiete Skookum Main und Skookum West. Bohrungen bei Skookum Main im Jahr 2011 durchteuften 1,51 g/t Au auf 81,5 m ab 24,5 m Bohrtiefe, einschließlich 2,44 g/t Au auf 38,9 m ab 29,1 m Bohrtiefe. Schürfgrabungen bei Skookum West lieferten 1,40 g/t Au über 40 m, einschließlich 1,83 g/t Au über 20 m in SWTR12-11 (4).

Abbildung 1. Gebiete auf dem Projekt Mariposa, in denen 2026 Arbeiten geplant sind

Quellen

Siehe Pressemitteilung von White Gold vom 6. Oktober 2025 mit dem Titel: "White Gold Corp. Files Technical Report Demonstrating Significant 44% Increase in Indicated Resources to 1,732,300 oz Gold (35.2 million tonnes grading 1.53 g/t) and 13.4% Increase in Inferred Resources to 1,265,900 oz Gold (32.2 million tonnes grading 1.22 g/t) at its Flagship White Gold Project, Yukon, Canada" Siehe Pressemitteilung von Fuerte Metals vom 22. Februar 2026 mit dem Titel: "Fuerte Announces a Positive Preliminary Economic Assessment for the Coffee Gold Project; Positioning the Company as one of Canada's Next Gold Producers". Siehe Placer Database des Yukon Geological Survey für Scroggie Creek und Mariposa Creek. Jean Pautler, P.Geo., "Technical Report on the Mariposa Project in the White Gold district, Yukon Territory", 2016. Stichtag: 25. November 2016.

Darüber hinaus gibt LabGold den Wechsel von Ryan Weston von der Position des Vice President Exploration in die Funktion eines technischen Beraters bekannt. Roger Moss, President und CEO, erklärt: "Wir werden Ryan in seiner Rolle als VP Exploration zwar vermissen, aber ich freue mich, dass er LabGold weiterhin als technischer Berater zur Seite stehen wird. Ich freue mich darauf, unsere Zusammenarbeit auf unseren kürzlich erworbenen Projekten im Yukon sowie auf dem Projekt Watson im Grünsteingürtel Fort Hope fortzusetzen."

Qualifizierter Sachverständiger

Roger Moss, PhD., P.Geo., President und CEO von LabGold, ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen behördlichen Bestimmungen gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die den Angaben in dieser Mitteilung zugrunde liegen, gelesen und genehmigt.

Über Labrador Gold

LabGold ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erkundung von aussichtsreichen Goldprojekten in Kanada gerichtet ist.

Das Projekt Watson, ein Joint Venture mit Nemo Resources Inc., stellt den größten Landbesitz im Grünsteingürtel Fort Hope dar, der im Vergleich zu anderen Grünsteingürteln (z. B. Red Lake und Pickle Lake) im Nordwesten Ontarios nur sehr wenig erkundet ist. Während der Explorationsschwerpunkt auf Gold liegt, beherbergt das Projekt Watson auch ein erhebliches Potenzial für kritische Mineralien (z. B. Antimon, Nickel, Kupfer und Zink). Die geplante Straße zum Ring of Fire, deren Bau voraussichtlich Mitte 2026 beginnen wird, verläuft durch das Konzessionsgebiet Watson und wird nach ihrer Fertigstellung die Explorations- und Entwicklungskosten erheblich senken.

Das Konzessionsgebiet Hopedale deckt einen Großteil des über 60 Kilometer langen archäischen Grünsteingürtels Florence Lake ab. Obwohl dieser typisch für Grünsteingürtel weltweit ist, wurde das Gebiet bislang nur unzureichend erkundet. Die bisherigen Arbeiten von LabGold haben Goldanomalien in Gesteinen, Böden und Seesedimenten entlang eines drei Kilometer langen Abschnitts im nördlichen Teil des Gürtels identifiziert. Entlang dieses Trends liegen fünf Goldvorkommen, von denen vier von LabGold entdeckt wurden. Weitere anomale Goldgehalte treten über eine Strecke von etwa 40 Kilometern im südlichen Teil des Gürtels auf. Jüngste Explorationsarbeiten haben zudem Potenzial für Kupfer, Nickel und Kobalt aufgezeigt.

Das Projekt Borden Lake in der Nähe von Chapleau, Ontario, liegt unmittelbar südöstlich der Goldmine Borden von Discovery Silver Corp. Frühere Explorationsarbeiten von LabGold haben auf der Grundlage geochemischer und geophysikalischer Untersuchungen zwei anomale Goldzonen identifiziert.

Das Unternehmen verfügt über 170.009.979 ausgegebene und ausstehende Stammaktien und notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel LAB.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Roger Moss, President und CEO

Tel.: 416-704-8291

Oder besuchen Sie auch unsere Website unter: www.labradorgold.com

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