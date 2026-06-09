US-Aktien galten jahrelang als starker Renditetreiber im Depot. Doch der schwache Dollar, die Politik von Donald Trump und die hohe Abhängigkeit vom KI-Boom verändern die Risikolage. Viele Anleger könnten stärker an Amerika hängen, als sie vermuten.US-Rally mit Nebenwirkung Der S&P 500 hat seinen Wert in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdreifacht. Profitiert haben vor allem Anleger mit Aktien von Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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