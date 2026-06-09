TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 9. Juni 2026 / Northfield Capital Corporation (TSX-V:NFD.A) (das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass das Unternehmen seinen Firmennamen mit Wirkung zum Donnerstag, den 11. Juni 2026, in "Juno International Corporation" ändern wird (die "Namensänderung"). Das Handelssymbol für die Klasse-A-Aktien mit eingeschränktem Stimmrecht des Unternehmens (die "Aktien") ändert sich nach Abschluss der Namensänderung in "JUN.A". Der Handel mit den Aktien an der TSX Venture Exchange unter dem neuen Namen beginnt mit Eröffnung der Märkte am Donnerstag, den 11. Juni 2026.

Im Zusammenhang mit der Namensänderung ergibt sich keine Änderung der Kapitalisierung des Unternehmens. Es besteht für die bestehenden Aktionäre des Unternehmens im Hinblick auf die Namensänderung kein Handelsbedarf. Ausstehende Zertifikate und Direct Registration Statement Advices in Bezug auf die Aktien müssen nicht umgetauscht werden.

Nach Abschluss der Namensänderung lautet die neue CUSIP-Nummer des Unternehmens für die Aktien 482045101 und die neue ISIN-Nummer CA4820451017.

Über Northfield

Northfield ist eine börsennotierte kanadische Investmentgesellschaft mit operativen Geschäftsbereichen mit tiefen Wurzeln in den Bereichen Rohstoffe, Bergbau, Luftfahrt und Premium-Konsumgütermarken. Das 1981 von Robert D. Cudney gegründete Unternehmen verbindet über vier Jahrzehnte Erfahrung mit zukunftsorientierten Strategien, um Chancen in seinem diversifizierten Portfolio zu erschließen. Northfield hat sich der Förderung von Wachstum und Innovation in Unternehmen verschrieben, die den wirtschaftlichen Wohlstand in Kanada und im Ausland vorantreiben. Die Flaggschiff-Beteiligung des Unternehmens, Juno Corp., ist der größte Inhaber von Mineralkonzessionen und das aktivste Explorationsunternehmen im Ring of Fire. True North Airways, die hundertprozentige Luftfahrt-Tochtergesellschaft des Unternehmens, bietet Charter-, Fracht- und Explorationslogistikdienstleistungen in ganz Kanada an und expandiert international über die CNA Aviation Corp. in Mittelamerika.

Weitere Informationen finden Sie unter www.northfieldcapital.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Robert D. Cudney

Gründer, President & Chief Executive Officer

Michael G. Leskovec, CPA, CA

Chief Financial Officer

Telefon: (416) 628-5901

E-Mail: info@northfieldcapital.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darunter unter anderem Aussagen zu: dem Stichtag der Namensänderung. Die Verwendung von Begriffen wie "erwarten", "voraussehen", "fortsetzen", "schätzen", "Ziel", "laufend", "könnte", "wird", "prognostizieren", "sollte", "glauben", "plant", "beabsichtigt" und ähnlichen Ausdrücken dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden.

Da sich zukunftsgerichtete Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren im jüngsten Lagebericht (Management's Discussion/MD&A) des Unternehmens beschrieben, der auf dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Warnhinweis. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

QUELLE: Northfield Capital Corporation

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