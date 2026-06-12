The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.06.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.06.2026
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ISIN Name
AU0000154148 HARTSHEAD RESOURCES NL
BMG667211046 NORWEGIAN CRUISE LINE HL.
CA47208P1053 JAYDEN RESOURCES INC.
CA66611D1033 NORTHFIELD CAPITAL A
CA88749D1024 TINCORP METALS INC.
CH1194000340 UBS GROUP 22/27 MTN
FR0011981968 WORLDLINE S.A. EO -,02
GB00BYX4TP46 VAN ELLE PLC LS -,02
IT0003497168 TELECOM ITALIA
LU0094159125 AXA WLD-DEF.OPT.INC.AGREO
SE0013513652 STAYBLE THERAPEUTICS AB
US4834971032 KALVISTA PHARMA. DL-,001
US636180BS91 NAT.FUEL GAS 23/26
US98419J2069 XOMA ROYALTY DL -,0005
US98419J3059 XOMA ROY. PRF.SH.SER.A 25
XS2113968148 SOVCOM CAP.20/UND.FLRREGS
XS2393688598 SOVCOM CAP.21/UND.FLRREGS
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.06.2026
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ISIN Name
AU0000154148 HARTSHEAD RESOURCES NL
BMG667211046 NORWEGIAN CRUISE LINE HL.
CA47208P1053 JAYDEN RESOURCES INC.
CA66611D1033 NORTHFIELD CAPITAL A
CA88749D1024 TINCORP METALS INC.
CH1194000340 UBS GROUP 22/27 MTN
FR0011981968 WORLDLINE S.A. EO -,02
GB00BYX4TP46 VAN ELLE PLC LS -,02
IT0003497168 TELECOM ITALIA
LU0094159125 AXA WLD-DEF.OPT.INC.AGREO
SE0013513652 STAYBLE THERAPEUTICS AB
US4834971032 KALVISTA PHARMA. DL-,001
US636180BS91 NAT.FUEL GAS 23/26
US98419J2069 XOMA ROYALTY DL -,0005
US98419J3059 XOMA ROY. PRF.SH.SER.A 25
XS2113968148 SOVCOM CAP.20/UND.FLRREGS
XS2393688598 SOVCOM CAP.21/UND.FLRREGS
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