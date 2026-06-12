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WKN: A1KBL8 | ISIN: BMG667211046 | Ticker-Symbol: 1NC
Tradegate
12.06.26 | 20:48
16,808 Euro
+2,08 % +0,342
Branche
Hotels/Tourismus
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
16,74216,86622:20
16,71616,89222:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AURO METALS
AURO METALS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AURO METALS INC0,6530,00 %
HARTSHEAD RESOURCES NL0,0060,00 %
JAYDEN RESOURCES INC0,0090,00 %
JUNO INTERNATIONAL CORPORATION3,240-1,82 %
KALVISTA PHARMACEUTICALS INC23,3700,00 %
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD16,808+2,08 %
STAYBLE THERAPEUTICS AB0,019-100,00 %
TELECOM ITALIA SPA0,790+1,44 %
VAN ELLE HOLDINGS PLC0,6550,00 %
WORLDLINE SA0,282-3,39 %
XOMA ROYALTY CORPORATION35,8000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.