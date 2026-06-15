The following instruments on XETRA do have their first trading 15.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.06.2026
Aktien
1 CNE100003PT7 Bank of Guizhou Co. Ltd.
2 US0436358040 Ascent Solar Technologies Inc.
3 AU0000342032 Latitude 66 Ltd.
4 US86614G1013 Summit Midstream Corp.
5 CA05157Q1028 Auro Metals Inc.
6 CA47208P2044 Jayden Resources Inc.
7 CA4820451017 Juno International Corp.
8 IT0005712671 Telecom Italia S.p.A.
9 FR00140182K6 Worldline S.A.
Anleihen/ETP
1 US254948AXXX Discovery Global Holdings Inc.
2 US254948AXXX Discovery Global Holdings Inc.
3 XS3405671XXX Heathrow Funding Ltd.
4 XS3408968XXX American Express Co.
5 XS3405674XXX Barclays Bank PLC
6 XS3405674XXX Barclays Bank PLC
7 XS3311989XXX Clariant International Financial Services [Luxemburg] S.a.r.l.
8 XS3375000XXX Davide Campari-Milano N.V.
9 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
10 CH1564881XXX L'Oréal S.A.
11 CH1564881XXX L'Oréal S.A.
12 XS3408819XXX Schweden, Königreich
13 XS3410918XXX Council of Europe Development Bank (CEB)
14 FR0014019XXX Crédit Agricole Assurances S.A.
15 XS3402923XXX Ford Motor Credit Co. LLC
16 XS3401901XXX QBE Insurance Group Ltd.
17 XS3408760XXX SpareBank 1 SMN
18 XS3396982XXX Caceis Bank Spain S.A.
19 CA378272CXXX Glencore Funding LLC
20 FR0014019XXX Schneider Electric SE
21 US88032XBXXX Tencent Holdings Ltd.
22 US88032XBXXX Tencent Holdings Ltd.
23 DE000CZ46XXX Commerzbank AG
24 DE000HEL4XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
25 XS3388190XXX Leverage Shares 3x Long SK Hynix ETP
26 XS3388190XXX Leverage Shares 3x Long Samsung Electronics ETP
27 XS3388190XXX Leverage Shares 3x Long Cerebras Systems (CBRS) ETP
28 XS3388191XXX Leverage Shares 3x Long Memory (DRAM) ETP
29 XS3393942XXX Leverage Shares -3x Short Memory (DRAM) ETP
30 XS3373414XXX Posidonia 21 ETP
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.06.2026
Aktien
1 CNE100003PT7 Bank of Guizhou Co. Ltd.
2 US0436358040 Ascent Solar Technologies Inc.
3 AU0000342032 Latitude 66 Ltd.
4 US86614G1013 Summit Midstream Corp.
5 CA05157Q1028 Auro Metals Inc.
6 CA47208P2044 Jayden Resources Inc.
7 CA4820451017 Juno International Corp.
8 IT0005712671 Telecom Italia S.p.A.
9 FR00140182K6 Worldline S.A.
Anleihen/ETP
1 US254948AXXX Discovery Global Holdings Inc.
2 US254948AXXX Discovery Global Holdings Inc.
3 XS3405671XXX Heathrow Funding Ltd.
4 XS3408968XXX American Express Co.
5 XS3405674XXX Barclays Bank PLC
6 XS3405674XXX Barclays Bank PLC
7 XS3311989XXX Clariant International Financial Services [Luxemburg] S.a.r.l.
8 XS3375000XXX Davide Campari-Milano N.V.
9 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
10 CH1564881XXX L'Oréal S.A.
11 CH1564881XXX L'Oréal S.A.
12 XS3408819XXX Schweden, Königreich
13 XS3410918XXX Council of Europe Development Bank (CEB)
14 FR0014019XXX Crédit Agricole Assurances S.A.
15 XS3402923XXX Ford Motor Credit Co. LLC
16 XS3401901XXX QBE Insurance Group Ltd.
17 XS3408760XXX SpareBank 1 SMN
18 XS3396982XXX Caceis Bank Spain S.A.
19 CA378272CXXX Glencore Funding LLC
20 FR0014019XXX Schneider Electric SE
21 US88032XBXXX Tencent Holdings Ltd.
22 US88032XBXXX Tencent Holdings Ltd.
23 DE000CZ46XXX Commerzbank AG
24 DE000HEL4XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
25 XS3388190XXX Leverage Shares 3x Long SK Hynix ETP
26 XS3388190XXX Leverage Shares 3x Long Samsung Electronics ETP
27 XS3388190XXX Leverage Shares 3x Long Cerebras Systems (CBRS) ETP
28 XS3388191XXX Leverage Shares 3x Long Memory (DRAM) ETP
29 XS3393942XXX Leverage Shares -3x Short Memory (DRAM) ETP
30 XS3373414XXX Posidonia 21 ETP
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