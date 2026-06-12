Das Instrument WO6 FR0011981968 WORLDLINE S.A. EO -,02 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2026The instrument WO6 FR0011981968 WORLDLINE S.A. EO -,02 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.06.2026 and ex capital adjustment on 15.06.2026Das Instrument AC1 US0464331083 ASTRONICS CORP. DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2026The instrument AC1 US0464331083 ASTRONICS CORP. DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.06.2026 and ex capital adjustment on 15.06.2026Das Instrument TQI IT0003497168 TELECOM ITALIA EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2026The instrument TQI IT0003497168 TELECOM ITALIA EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.06.2026 and ex capital adjustment on 15.06.2026Das Instrument 8ZU FR0014005AL0 ANTIN INFRASTR.PRT EO 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2026The instrument 8ZU FR0014005AL0 ANTIN INFRASTR.PRT EO 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.06.2026 and ex capital adjustment on 15.06.2026Das Instrument 5MH GB00BYX4TP46 VAN ELLE PLC LS -,02 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2026The instrument 5MH GB00BYX4TP46 VAN ELLE PLC LS -,02 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.06.2026 and ex capital adjustment on 15.06.2026Das Instrument 5JQ IT0004674666 H-FARM SPA EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2026The instrument 5JQ IT0004674666 H-FARM SPA EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.06.2026 and ex capital adjustment on 15.06.2026Das Instrument YT2A ES0109427734 ATRESMED.C.D.M.D.C.EO-,75 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2026The instrument YT2A ES0109427734 ATRESMED.C.D.M.D.C.EO-,75 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.06.2026 and ex capital adjustment on 15.06.2026Das Instrument 863 CA88749D1024 TINCORP METALS INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2026The instrument 863 CA88749D1024 TINCORP METALS INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.06.2026 and ex capital adjustment on 15.06.2026Das Instrument GEY CH0114405324 GARMIN LTD NAM.SF 0,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2026The instrument GEY CH0114405324 GARMIN LTD NAM.SF 0,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.06.2026 and ex capital adjustment on 15.06.2026Das Instrument MIG2 US5949728530 STRATEGY INC. PERP.STR.A EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2026The instrument MIG2 US5949728530 STRATEGY INC. PERP.STR.A EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.06.2026 and ex capital adjustment on 15.06.2026Das Instrument 9HD KYG614201088 MINDTELL TEC. LTD HD -,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2026The instrument 9HD KYG614201088 MINDTELL TEC. LTD HD -,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.06.2026 and ex capital adjustment on 15.06.2026Das Instrument 262 CA66611D1033 NORTHFIELD CAPITAL A EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2026The instrument 262 CA66611D1033 NORTHFIELD CAPITAL A EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.06.2026 and ex capital adjustment on 15.06.2026Das Instrument P6V0 AU0000154148 HARTSHEAD RESOURCES NL EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2026The instrument P6V0 AU0000154148 HARTSHEAD RESOURCES NL EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.06.2026 and ex capital adjustment on 15.06.2026Das Instrument 1OQ1 US8629452017 STRIVE INC. PRF.A O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2026The instrument 1OQ1 US8629452017 STRIVE INC. PRF.A O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.06.2026 and ex capital adjustment on 15.06.2026