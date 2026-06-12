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WKN: A1C06B | ISIN: CH0114405324 | Ticker-Symbol: GEY
Tradegate
11.06.26 | 21:32
205,00 Euro
-0,53 % -1,10
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
GARMIN LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GARMIN LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
204,70207,7008:56
204,70207,7008:41
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS9,650-0,52 %
ASTRONICS CORPORATION82,50+0,61 %
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION SA5,180-1,14 %
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GARMIN LTD205,00-0,53 %
HARTSHEAD RESOURCES NL0,0060,00 %
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JUNO INTERNATIONAL CORPORATION3,240-1,82 %
MINDTELL TECHNOLOGY LTD0,0790,00 %
TELECOM ITALIA SPA0,767-1,49 %
VAN ELLE HOLDINGS PLC0,5200,00 %
WORLDLINE SA0,287-1,68 %
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