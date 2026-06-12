Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
IT0003497168 Telecom Italia S.p.A. 12.06.2026 IT0005712671 Telecom Italia S.p.A. 15.06.2026 Tausch 10:1
CA66611D1033 Juno International Corp. 12.06.2026 CA4820451017 Juno International Corp. 15.06.2026 Tausch 1:1
CA88749D1024 Auro Metals Inc. 12.06.2026 CA05157Q1028 Auro Metals Inc. 15.06.2026 Tausch 1:1
CA47208P1053 Jayden Resources Inc. 12.06.2026 CA47208P2044 Jayden Resources Inc. 15.06.2026 Tausch 10:1
FR0011981968 Worldline S.A. 12.06.2026 FR00140182K6 Worldline S.A. 15.06.2026 Tausch 40:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
IT0003497168 Telecom Italia S.p.A. 12.06.2026 IT0005712671 Telecom Italia S.p.A. 15.06.2026 Tausch 10:1
CA66611D1033 Juno International Corp. 12.06.2026 CA4820451017 Juno International Corp. 15.06.2026 Tausch 1:1
CA88749D1024 Auro Metals Inc. 12.06.2026 CA05157Q1028 Auro Metals Inc. 15.06.2026 Tausch 1:1
CA47208P1053 Jayden Resources Inc. 12.06.2026 CA47208P2044 Jayden Resources Inc. 15.06.2026 Tausch 10:1
FR0011981968 Worldline S.A. 12.06.2026 FR00140182K6 Worldline S.A. 15.06.2026 Tausch 40:1
© 2026 Xetra Newsboard