DJ Nordex erhält Auftrag über 100 MW in Osteuropa
DOW JONES--Nordex liefert 17 Windturbinen des Typs N163/5.X mit einer Energieleistung von 100 Megawatt (MW) an einen Kunden in Osteuropa. Der Auftrag umfasst auch einen mehrjährigen Service- und Wartungsvertrag, wie das Unternehmen mitteilte. Die vollständige Inbetriebnahme der Turbinen ist für 2028 geplant. Die Namen des Kunden und des Windparks werden nicht bekannt gegeben.
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June 10, 2026 02:08 ET (06:08 GMT)
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