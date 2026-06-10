EQS-News: UNIQA Insurance Group AG
/ Schlagwort(e): Dividende/Hauptversammlung
In der am 09. Juni 2026 stattgefundenen 27. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionär:innen von UNIQA Insurance Group AG (FN 92933 t, Handelsgericht Wien) wurde für das Geschäftsjahr 2025 die Ausschüttung einer Dividende von 72 Cent je dividendenberechtigter Stückaktie beschlossen.
10.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|UNIQA Insurance Group AG
|Untere Donaustraße 21
|1029 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 1 211 75-0
|E-Mail:
|investor.relations@uniqa.at
|Internet:
|www.uniqagroup.com
|ISIN:
|AT0000821103
|WKN:
|928900
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2342604
|Ende der Mitteilung
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2342604 10.06.2026 CET/CEST