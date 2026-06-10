Die auf E-Motorräder spezialisierte Harley-Davidson-Tochter LiveWire beginnt mit der Produktion ihrer neuesten Modelle, der S4 Honcho Trail und der S4 Honcho Street. Die Plattform S4 Honcho steht für die Expansion von LiveWire in den Bereich leichter und erschwinglicher Elektromotorräder. Die Plattform S4 Honcho mit ihren Modellen S4 Honcho Trail und S4 Honcho Street feierte im November auf der EICMA in Mailand ihre Europapremiere. "Die S4 Honcho ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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