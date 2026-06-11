Ernährung, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und energiereiche Rezepte unterstützen optimale Leistungen im Gaming

Nach dem globalen Erfolg der ersten gemeinsamen Kampagne geben die Dole Food Company und Minecraft heute den Start der nächsten Phase ihrer Partnerschaft bekannt. Die Kampagne wird um neue Inhalte und Erlebnisse erweitert und stellt die Ananas, passend zu Doles 125-jährigem Ananas-Jubiläum, in den Mittelpunkt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260609542150/de/

Dole Food Company has launched a second phase of its popular healthy gaming collaboration with Minecraft with new content, experiences and a focus on pineapples.

Die Kampagne startet am 21. Juni 2026 und läuft bis zum 3. Oktober 2026. Sie knüpft an Doles Mission "Make the World a Healthier Place" an und soll Familien, Gaming-Fans und junge Zielgruppen weltweit dabei unterstützen, zu verstehen, wie nährstoffreiche Lebensmittel Energie, Konzentration und Leistungsfähigkeit fördern sowohl beim Gaming vor dem Bildschirm als auch im Alltag.

Die neue Kampagne knüpft an eine äußerst erfolgreiche erste Phase an, die gezeigt hat, welches Potenzial in der Verknüpfung von frischem Obst mit dem Thema Gaming steckt. Die Aktion sorgte global für hohe Besucherzahlen auf der Kampagnen-Landingpage und erzielte eine außergewöhnliche Resonanz: Die Anzahl der monatlichen QR-Code-Scans war mehr als 20-mal höher im Vergleich zu ähnlichen Aktionen von Dole aus den vergangenen Jahren. Die Konsumenten setzten sich aktiv mit den Kampagneninhalten auseinander und generierten global mehr als zwei Millionen Landingpage-Aufrufe, Millionen von Impressionen in den sozialen Medien sowie Hunderte Millionen organischer Impressionen.

Das Engagement ging über die bloße Wahrnehmung hinaus und führte zu einer Verhaltensänderung bei den Konsumenten: 60 der Teilnehmer gaben an, dass ihre Kaufabsicht für Dole Produkte gestiegen sei, und mehr als die Hälfte meldete sich für den Dole Nutrition Newsletter an, um regelmäßig Inhalte zu den Themen Gesundheit und Wohlbefinden zu erhalten. Mehr als 70 der Konsumenten wurden direkt im Einzelhandel auf die Aktion aufmerksam, was die Bedeutung von Verpackungen und der Gestaltung der Obst- und Gemüseabteilung als wirkungsvolle Kanäle zur Kundenansprache unterstreicht.

Im Mittelpunkt der ersten Kampagne stand eine exklusive In-Game-Belohnung, die für eine Rekordzahl an Einlösungen sorgte. Aufbauend auf diesem Erfolg führt Dole nun ein neues, exklusiv entwickeltes Minecraft Character-Creator-Item ein. Der Ananas-Hoodie, der nur für eine begrenzte Zeit über Dole.com/minecraft erhältlich ist, ermöglicht es Spielern, Doles bekannteste Frucht in ihre digitale Welt zu integrieren.

"Die Resonanz auf unsere erste Kampagne mit Minecraft hat gezeigt, dass heutige Konsumenten, insbesondere die Generation Z und die Generation Alpha, nach Erlebnissen suchen, die ihre digitale und reale Welt sinnvoll miteinander verbinden", sagt William Goldfield, Director of Corporate Communications der Dole Food Company. "Wir haben bewiesen, dass frisches Obst in diesem Umfeld eine wichtige Rolle spielen kann."

"In dieser zweiten Phase geht es darum, die gewonnenen Erkenntnisse zu nutzen und die Kampagne noch wirkungsvoller zu gestalten", ergänzt Goldfield. "Wir verbinden die Stärke unserer Marke, die Relevanz der Gaming-Kultur und die Kraft einer ausgewogenen Ernährung zu einem Erlebnis, das Familien weltweit anspricht."

Die Kampagne umfasst außerdem zahlreiche neue Elemente, die das Nutzererlebnis vertiefen und die Teilnahme erleichtern. Dazu gehören neue, von der Ananas inspirierte Rezepte, die praktische und energiereiche Optionen für anhaltende Konzentration und Leistungsfähigkeit bieten, sowie digitale Rätsel und Aktivitäten, die zusätzlich für Unterhaltung außerhalb der virtuellen Welt sorgen. Begleitend dazu gibt es Informationen zum Thema Ernährung, die hervorheben, wie eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr und wichtige Nährstoffe das Spielvergnügen und alltägliche Aktivitäten unterstützen können.

Auch im Handel verwandelt Dole die Obst- und Gemüseabteilung erneut in eine interaktive Erlebniswelt. Mithilfe der QR-Codes auf den Bananen-Stickern und Ananas-Etiketten wird der Einkauf direkt mit einer digitalen Belohnung und weiteren Kampagneninhalten verbunden. Die Kampagnen-Landingpage dient dabei als zentrale Anlaufstelle und bietet Zugang zu Rezepten, Download-Sheets, informativen Blogartikeln und exklusiven Inhalten, die das Erlebnis über den Bildschirm hinaus erweitern.

Darüber hinaus wird Dole die Kampagne erstmals auch auf Schweden und Frankreich ausweiten und dort sprachlich angepasste Versionen der Landingpage bereitstellen.

Kampagnenelemente

DOLE Bananen-Sticker: 7 neue Sticker mit QR-Codes, die zur Kampagnenseite weiterleiten

Bananen-Sticker: 7 neue Sticker mit QR-Codes, die zur Kampagnenseite weiterleiten DOLE Ananas-Etiketten: Ein global einheitliches Etikett mit mehreren Sprachen und Verlinkung zur Kampagnenseite

Point-of-Sale (POS): z. B. Aufsteller, Bodensticker, Display-Header und Top-Schilder

Umfangreiche Social-Media-Aktivitäten auf den Dole Kanälen

Kampagnen-Landingpage (Dole.com/minecraft) auf Englisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Griechisch, Französisch und Schwedisch

Sechs Gaming-inspirierte Rezepte, entwickelt von Doles Ernährungsexperten

Blogartikel, die den Zusammenhang zwischen gesunden Snacks und Gaming-Performance erklären

Das Unternehmen freut sich besonders über den neuen Produktfokus der diesjährigen Kampagne. Mit der Ananas im Mittelpunkt würdigt das Unternehmen zugleich einen wichtigen Meilenstein seiner Geschichte. Seit 125 Jahren ist die Ananas ein prägender Bestandteil der Marke Dole und steht für das kontinuierliche Engagement des Unternehmens, Menschen dabei zu unterstützen, bewusstere Ernährungsentscheidungen zu treffen und langfristig gesunde Gewohnheiten zu entwickeln.

Die Kooperation zwischen Dole und Minecraft wird während des gesamten Kampagnenzeitraums kontinuierlich ausgebaut. Neue Inhalte, Social-Media-Aktivierungen und Aktionen im Handel sollen Verbraucherinnen und Verbraucher inspirieren und dauerhaft mit einbinden.

Alle Informationen zur Kampagne sind verfügbar unter: www.dole.com/minecraft

Über die Dole Food Company

Die Dole Food Company, Teil der Dole plc, ist einer der weltweit größten Produzenten und Vermarkter von hochwertigen Frischeprodukten. Dole ist in vielen Bereichen seines Produktangebots sowie in der Ernährungsaufklärung branchenführend. Weitere Informationen finden Sie unter www.dole.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260609542150/de/

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Medienkontakt:

William Goldfield

818-292-0548

william.goldfield@dole.com