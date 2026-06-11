Wer wird Fußball-Weltmeister? Deutschland jedenfalls nicht, sagen die Analysten von Goldman Sachs, die die Mannschaften der Teilnehmer-Länder einem Rating unterzogen haben. Die Analysten der Investmentbank Goldman Sachs haben sich unter der Leitung des Chefvolkswirts Jan Hatzius zur Abwechslung mal nicht mit der Bewertung von Unternehmen oder Ländern herumgeschlagen. Sondern aus aktuellem Anlass mit dem möglichen Ausgang der an diesem Donnerstag beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft. Das berichtet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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