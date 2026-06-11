Die deutsche Wirtschaft will nicht in Fahrt kommen und gerade Mittelständler stehen vor enormen Herausforderungen. Wie die Unternehmen mit der Situation umgehen, weiß Carmen Müller, seit März neue Bereichsvorständin Süd der Mittelstandsbank der Commerzbank. In den ersten zwei Monaten ihrer Amtszeit hat sie sich mit rund 120 Kunden der Bank getroffen, berichtet sie bei FINANCE TV. Ihr Fazit: "Ich finde es unglaublich interessant, wie resilient der deutsche Mittelstand tatsächlich ist." Doch hinter dieser Stärke verbergen sich ernsthafte Standortfragen: Bürokratie, Energiekosten und eine wachsende Tendenz, Investitionen ins Ausland zu verlagern. Müller spricht Klartext - über den Mittelstand, die Commerzbank-Strategie, den Schatten des Unicredit-Angebotes und die Rolle von KI im Firmenkundengeschäft. Das erwartet Sie im Talk: • Warum der deutsche Mittelstand trotz aller Krisen so resilient ist. • Weshalb immer mehr Mittelständler ihre Investitionen in internationale Märkte wie die USA verlagern. • Was eine Übernahme der Commerzbank durch Unicredit für das Auslandsnetzwerk der Bank bedeuten würde. • Wie die Commerzbank KI bereits heute in Kreditentscheidungen einsetzt. • Warum Bürokratieabbau für Carmen Müller das Nummer-1-Thema der Politik ist. Die Gesprächsteilnehmer Host: Thomas Holzamer (FINANCE Magazin) Gast: Carmen Müller (Bereichsvorständin Süd Mittelstandsbank, Commerzbank) _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/