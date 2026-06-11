Aktuelle Nachrichten zu Nvidias Co-Packaged Optics / 800V DC-Fahrplan und den exportbedingten Verzögerungen bei InP, die mit China verbunden sind, deuten darauf hin, dass der kurzfristige Anstieg möglicherweise begrenzt sein könnte: Die Nachfrage könnte sich länger auf bestehende optische Architekturen konzentrieren, während die eingeschränkte Verfügbarkeit von InP-Substraten den Bedarf an zusätzlicher Werkzeugkapazität verringern könnte. Trotz unserer konstruktiven mittel- bis langfristigen Einschätzung zu AI-Photonik, Co-Packaged Optics und 800V DC-Möglichkeiten sind wir der Ansicht, dass die jüngste Kursrallye der Aktie den sichtbaren Fundamentaldaten vorausgelaufen ist, was unser SELL-Rating und das Kursziel von 40,00 EUR untermauert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/aixtron-se
© 2026 mwb research