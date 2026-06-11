Die Aktie von Energy Transfer zählt zu den interessanteren Infrastrukturwerten im US-Energiesektor. Der Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz sorgt für einen steigenden Energiebedarf und eröffnet dem Pipelinebetreiber zusätzliche Wachstumschancen. Einer der größten Energietransporteure Nordamerikas Energy Transfer gehört mit einer Marktkapitalisierung von rund 66 Milliarden US-Dollar zu den größten Energieinfrastrukturunternehmen der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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