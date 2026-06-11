DAX Gewinner am Mittwoch: Deutsche Telekom Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Am 10.06.2026 schlossen im DAX 15 Aktien im Plus, während 25 Werte Verluste verzeichneten. Die Liste der DAX Gewinner wurde von der Deutsche Telekom Aktie angeführt. Das Papier gewann zum Xetra-Schluss 3,12% und war damit der stärkste DAX Gewinner des Handelstages. Dahinter folgten adidas mit einem Plus von 2,59% sowie Symrise mit einem Kursanstieg von 2,58%.

- Deutsche Telekom WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kürzel: DTE

? Key Takeaways

Stärkster DAX Gewinner des Tages: Die Deutsche Telekom Aktie führte die Liste der DAX Gewinner am 10.06.2026 mit einem Kursplus von 3,12% an und zeigte damit nach einer schwächeren Phase wieder relative Stärke.

Die Deutsche Telekom Aktie führte die Liste der DAX Gewinner am 10.06.2026 mit einem Kursplus von 3,12% an und zeigte damit nach einer schwächeren Phase wieder relative Stärke. Wichtige technische Hürde voraus: Die Aktie hat die SMA20 zurückerobert. Für eine nachhaltige Aufhellung des Chartbildes müsste nun auch der Bereich der SMA50 überwunden werden. Danach könnte die SMA200 als nächstes Kursziel in den Fokus rücken.

Die Aktie hat die SMA20 zurückerobert. Für eine nachhaltige Aufhellung des Chartbildes müsste nun auch der Bereich der SMA50 überwunden werden. Danach könnte die SMA200 als nächstes Kursziel in den Fokus rücken. Übergeordneter Trend bleibt angeschlagen: Trotz der jüngsten Erholung ist die technische Gesamteinschätzung im Tageschart weiterhin bärisch. Neue Gewinnmitnahmen könnten die Aktie erneut in Richtung der Jahrestiefs drücken.

Deutsche Telekom Aktie ist stärkster DAX Gewinner

Die Deutsche Telekom Aktie (DTE) konnte am Mittwoch um 3,12% zulegen und sich damit an die Spitze der DAX Gewinner setzen. Nach mehreren schwächeren Handelswochen zeigte das Papier wieder Stärke und näherte sich wichtigen charttechnischen Marken.

Deutsche Telekom Aktie im Tageschart: Erholung trifft auf wichtige Widerstände

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Deutsche Telekom Aktie hatte im Jahr 2025 übergeordnet deutlich an Wert verloren. Zwischenzeitliche Erholungen wurden regelmäßig für Gewinnmitnahmen genutzt. Im November 2025 markierte die Aktie bei 25,98 EUR ihr Jahrestief und konnte sich anschließend stabilisieren.

Mitte Dezember setzte erneut Kaufinteresse ein, wodurch die Deutsche Telekom Aktie wieder über die Marke von 28 EUR anstieg. Diese Aufwärtsbewegung wurde jedoch zu Beginn des Jahres 2026 wieder verkauft. Das Jahrestief 2026 wurde bei 26,03 EUR ausgebildet.

Von diesem Niveau aus startete die Aktie eine kräftige Erholung. Das Papier stieg zeitweise über die Marke von 34 EUR, bevor erneut Gewinnmitnahmen einsetzten. Erst knapp über dem Jahrestief konnte sich die Deutsche Telekom Aktie stabilisieren und eine neue Gegenbewegung starten.

Die jüngste Erholung führte die Aktie zunächst über die SMA20 (aktuell 28,60 EUR), scheiterte jedoch an der SMA200 (29,24 EUR) und der SMA50 (28,76 EUR). Im gestrigen Handel konnte die Deutsche Telekom Aktie mit einer starken Tageskerze wieder bis an die SMA20 heranlaufen....

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