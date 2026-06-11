Nun also doch: Der Großaktionär Frasers Group will den Modekonzern Hugo Boss übernehmen. Dazu hat das mehrheitlich dem britischen Milliardär Mike Ashley gehörende Unternehmen ein entsprechendes Übernahmeangebot auf den Tisch gelegt. Dies scheint auf den ersten Blick wenig attraktiv. Trotzdem kann die Hugo Boss-Aktie (A1PHFF) am heutigen Donnerstag kräftig zulegen. Die Frasers Group bietet 38 Euro pro Aktie. Sind nur rund fünf Prozent mehr als der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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