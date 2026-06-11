Um gut fünf Prozent legen heute die Papiere des Linzer Technologie-Spezialsten zu. Auslöser war die Meldung, dass Großaktionär Ennoconn bei Kontron die 30-Prozent-Schwelle überschritten hat und den Aktionären nun ein Pflichtangebot vorlegen muss. Die Firma aus Taiwan will 23,50 Euro je Aktie zahlen, was einem Aufschlag von etwa vier Prozent auf den Schlusskurs des Vortages entspricht. Ennoconn bietet damit kaum mehr als den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestpreis von 23,48 Euro. Insgesamt wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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