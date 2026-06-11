Die Akquisition umfasst ein rund 90.000 Acres großes Waldflächenportfolio in den USA

Die BTG Pactual Timberland Investment Group (BTG Pactual TIG), einer der weltweit größten Vermögensverwalter für Waldflächen, gab heute den Erwerb von rund 90.000 Acres Waldfläche in den USA bekannt, die zuvor von Jamestown, einem weltweit tätigen, auf Design spezialisierten Immobilieninvestitions- und -verwaltungsunternehmen, bewirtschaftet wurden. Die Jamestown-Waldflächenplattform wird in das Portfolio der zentralen US-Waldflächenstrategie von BTG Pactual TIG integriert.

Das Portfolio an hochwertigen Waldflächen erstreckt sich über fünf US-Bundesstaaten, darunter rund 50.000 Acres Kiefernwald in Georgia und Alabama sowie rund 40.000 Acres mit einer vielfältigen Laubbaumbestockung in Indiana, Pennsylvania und New York. Alle Wälder sind nach der Sustainable Forestry Initiative (SFI) zertifiziert.

Durch diese Akquisition wächst das Portfolio der Kernstrategie von BTG Pactual TIG für Waldflächen in den USA auf über 1,7 Millionen Acres. Das Unternehmen bewirtschaftet weltweit 3,3 Millionen Acres.

Die Transaktion eröffnet BTG Pactual TIG weitere Möglichkeiten, positive Ergebnisse im Naturschutz durch die langfristige Zusammenarbeit mit The Nature Conservancy (TNC) dem Naturschutzberater für die zentrale US-Waldlandstrategie des Unternehmens zu skalieren.

Im Rahmen der Transaktion wird BTG Pactual TIG zudem zwei erfahrene Forstfachleute von Jamestown in seine Reihen aufnehmen, die die Kontinuität des Betriebs gewährleisten und das lokale Fachwissen im gesamten Portfolio stärken werden.

"Diese Akquisition stärkt unsere Präsenz in den USA erheblich und erweitert unseren Bestand um hochwertige, nachhaltig bewirtschaftete Waldflächen mit Zugang zu vielfältigen, gut etablierten Holzmärkten." "Wir sehen großes Potenzial für eine langfristige Wertschöpfung", sagte David Cassels, Leiter des US-Portfoliomanagements bei BTG Pactual TIG.

"Diese Transaktion spiegelt unser anhaltendes Engagement für den Ausbau eines breit gefächerten US-amerikanischen Waldflächenportfolios wider, wobei wir uns auf unseren disziplinierten Investitionsprozess, unsere operativen Kompetenzen und die langjährige Zusammenarbeit mit The Nature Conservancy stützen, um neben wirtschaftlichen Erträgen auch bedeutende Naturschutzziele zu erreichen", sagte Gerrity Lansing, Leiterin von BTG Pactual TIG.

"Jamestown hat sich stets engagiert für diese Waldflächen eingesetzt, und wir sind stolz auf das Programm und die Sorgfalt, mit der es umgesetzt wurde", sagte Matt Bronfman, CEO von Jamestown. "Unsere Entscheidung, eine maßgeschneiderte Fondsübergabe anstelle eines herkömmlichen Verkaufsprozesses anzustreben, spiegelt unser Bekenntnis zu einer umsichtigen Umsetzung und zur Abstimmung mit unseren Anlegern wider. Wir sind überzeugt, dass BTG Pactual TIG diese Vermögenswerte künftig verantwortungsvoll verwalten wird."

Über die BTG Pactual Timberland Investment Group (BTG Pactual TIG)

BTG Pactual TIG ist einer der weltweit größten Waldflächenverwalter mit einem verwalteten Vermögen und zugesagten Mitteln in Höhe von 8,2 Milliarden US-Dollar sowie einer verwalteten Fläche von 3,3 Millionen Acres in den USA und Lateinamerika. Das Team aus rund 160 Fachleuten ist mit 23 Niederlassungen vor Ort präsent und bringt lokale, regionale und globale Erfahrung in die sorgfältige Verwaltung der Kundeninvestitionen ein (Stand: 31. März 2026). Weitere Informationen und wichtige Hinweise finden Sie auf unserer Website: www.timberlandinvestmentgroup.com.

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