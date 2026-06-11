Sie hat es getan. Die EZB hat erstmals seit fast drei Jahren an der Zinsschraube gedreht. Der Einlagensatz steigt von 2,0 auf 2,25 Prozent. Das ist schlecht für alle, die mit hohen Schulden arbeiten. Am deutschen Aktienmarkt trifft das vor allem auf die großen Immobilienkonzerne zu. Droht Vonovia nun ein erneuter Abverkauf?Das Wichtigste kurz und knapp• Die EZB hat den Einlagensatz von 2,0 auf 2,25 Prozent angehoben, was besonders Immobilienkonzerne wie Vonovia belastet.• Trotz der Zinserhöhung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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