Der Börsengang von SpaceX rückt näher. Wer die Aktie nicht erst zum Handelsstart an der Nasdaq suchen und spontan reagieren möchte, kann sich bei Smartbroker+ bereits vorab positionieren: Die SpaceX-Aktie mit der ISIN US84615Q1031 lässt sich schon jetzt über gettex als Order vormerken. Der Vorteil liegt in der Vorbereitung. Anleger legen ihre Orderdaten vorab fest und müssen am ersten Handelstag nicht unter Zeitdruck handeln. Sobald gettex die Aktie in den Handel aufnimmt, kann die vorgemerkte Order ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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