SpaceX wird auch an den Wettmärkten heiß gehandelt. Frühindikationen wie bei L&S scheinen uns etwas überzogen. Die Wettmärkte preisen eher einen moderaten Aufschlag von 10-20 Prozent zum wahrscheinlichen IPO. Die Quoten zeigen damit vor allem, wie stark der Markt auf eine deutliche Aufwertung am ersten Handelstag setzt. Eine Schlussmarktkapitalisierung von mehr als 1,8 Billionen Dollar wird mit 84 Prozent Wahrscheinlichkeit gehandelt, mehr als 2 Billionen Dollar noch mit 68 Prozent. Selbst oberhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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