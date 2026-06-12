Datum der Anmeldung:
09.06.2026
Aktenzeichen:
B6-47/26
Unternehmen:
Neue Osnabrücker Zeitung GmbH & Co. KG, Osnabrück (D); Erwerb der Mitkontrolle über die InnovateMedia GmbH & Co. KG, Oldenburg (D)
Produktmärkte:
Erstellung und Durchführung von kundenindividuellen Werbekampagnen
09.06.2026
Aktenzeichen:
B6-47/26
Unternehmen:
Neue Osnabrücker Zeitung GmbH & Co. KG, Osnabrück (D); Erwerb der Mitkontrolle über die InnovateMedia GmbH & Co. KG, Oldenburg (D)
Produktmärkte:
Erstellung und Durchführung von kundenindividuellen Werbekampagnen
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