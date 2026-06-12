Datum der Anmeldung:
08.06.2026
Aktenzeichen:
B7-44/26
Unternehmen:
Salesforce, Inc., San Francisco (USA); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Contentful Global, Inc., Denver (USA)
Produktmärkte:
Digital Customer Experience, Digital Experience Plattform
08.06.2026
Aktenzeichen:
B7-44/26
Unternehmen:
Salesforce, Inc., San Francisco (USA); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Contentful Global, Inc., Denver (USA)
Produktmärkte:
Digital Customer Experience, Digital Experience Plattform
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