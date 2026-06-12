Paul Huelsmann, CEO der Finexity Group, hat in den vergangenen Wochen keine Gelegenheit ausgelassen, um Investoren für die Kapitalerhöhung des im Bereich tokenisierte Wertpapiere tätigen Infrastrukturanbieters zu mobilisieren. Sogar eine eigene digitale Zeichnungsstrecke hat Finexity unterstützend umgesetzt. Am Ende zeigt sich aber, wie schwierig es hierzulande im Smallcap-Bereich noch immer ist, frische Mittel einzuwerben - trotz einer eingängigen Investmentstory. Jedenfalls hat Finexity von den maximal möglichen 205.778 neuen Aktien "nur" 95.054 Stück zu einem Preis von jeweils 36 Euro platziert. Der daraus resultierende Emissionserlös beträgt brutto 3,42 Mio. Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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