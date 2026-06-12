Geratherm hat die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Die Umsätze stiegen um 6 %, jedoch führten erhebliche makroökonomische Gegenwinde, Wettbewerb aus China und inländischer Kostendruck zu einer Kompression der EBIT-Marge auf 0,6 %, was zu einem Nettoverlust von 0,15 EUR pro Aktie nach einer Wertminderung von 1,1 Mio. EUR auf Wertpapiere führte. Trotz des Verlusts schlug das Management eine stabile Dividende von 0,10 EUR vor, unterstützt durch eine starke Liquiditätsposition und positiven Cashflow aus einem guten Working Capital-Management. Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert das Management stagnierende Umsätze und ein negatives EBIT während einer Übergangsphase, die sich auf die Behebung struktureller Mängel, insbesondere im Bereich Healthcare Diagnostics, konzentriert. Angesichts dieser anhaltenden Herausforderungen senken wir unsere Schätzungen, was zu einem neuen Kursziel von 4,50 EUR (alt: 6,00 EUR) führt, das weiterhin unsere Kaufempfehlung unterstützt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/geratherm-medical-ag
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