© Foto: DALL-ESeit dem Allzeithoch im Oktober ist Bitcoin brutal abgestürzt. Ist der Krypto-Traum vorbei oder bietet sich jetzt die perfekte Einstiegschance? Ein Blick auf die Fakten und Gefahren.Der Krypto-Markt zeigt im Juni 2026 einmal mehr sein extremes Gesicht. Wer im Oktober 2025 beim historischen Rekordhoch von Bitcoin über 125.000 US-Dollar eingestiegen ist, blickt heute auf tiefrote Zahlen: Der Kurs hat sich seither fast halbiert und pendelt aktuell im Bereich von 60.000 bis 65.000 US-Dollar. Besonders bitter für Späteinsteiger: Allein seit Beginn des Jahres 2026 hat Bitcoin rund 28 Prozent an Wert verloren. Doch wie geht es nach dieser heftigen Korrektur weiter? Analysten und Ökonomen …
Enthaltene Werte: XD0002747026,BTC~USD,BTC~EUR,IE000GA3D489Den vollständigen Artikel lesen
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