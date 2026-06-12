Hugo-Boss-Großaktionär Frasers Group hat für den Modehersteller ein Übernahmeangebot vorgelegt. Die Briten erhöhen den Druck. Der Aktie könnte das Aufwärtspotenzial bis zu den Höchstständen von 2023 verschaffen. Der Bekleidungskonzern Frasers Group will beim schwäbischen Modehersteller Hugo Boss das Ruder übernehmen. Dazu haben die Briten, die bereits 26 Prozent halten, am Mittwoch nach Börsenschluss ein freiwilliges Übernahmeangebot in Höhe von 38 Euro je Aktie vorgelegt. Hugo Boss zähle "zu den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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