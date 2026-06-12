Wir begleiten euch und Sie durch den IPO von SpaceX und möchten als oberste Prio vermeiden, dass Sie und ihr unnötig Geld verbrennen. Dazu gehören ein paar Basics, die wir in den nächsten Tagen im Börsenbrief immer wieder aufgreifen werden. Prio Nummer eins: Limits setzen und genau darauf achten, wie man die Aktie und dann auch Hebelprodukte handelt. Kleines Beispiel: Am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss wurde offensichtlich über Lang & Schwarz in mehreren Orders mehr als 200 Euro je SpaceX-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research