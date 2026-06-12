TORONTO, ON - 12. Juni 2026 / IRW-Press / Graycliff Exploration Limited (das "Unternehmen" oder "Graycliff") (CSE: GRAY) (OTCQB: GRYCF) (FWB: GE0) gibt bekannt, dass das Unternehmen den zuvor angekündigten Erwerb (siehe Pressemitteilung vom 5. Juni 2026) einer 100%igen rechtlichen und wirtschaftlichen Beteiligung an dreizehn (13) strategischen Mineral-Claims von King Gold Mines Ltd. abgeschlossen hat, die an das Goldprojekt Shakespeare des Unternehmens angrenzen, das sich in der Township Shakespeare im Bergbaurevier Sudbury in Ontario befindet. Gemäß den Bedingungen des Erwerbs zahlte Graycliff 10.000 $ und gab 300.000 Stammaktien des Unternehmens (die "Käuferaktien") als vollständige und endgültige Zahlung für die Claims aus. 150.000 der Käuferaktien unterliegen der üblichen gesetzlichen Haltedauer von 4 Monaten und einem Tag, und die verbleibenden 150.000 Käuferaktien werden bis zum 31. Dezember 2026 treuhänderisch verwahrt.

James Macintosh, Chairman von Graycliff, kommentierte: "Die Erweiterung unserer Landposition im Bergbaurevier Sudbury ist ein wichtiger Meilenstein für das Goldprojekt Shakespeare. Wir gehen mit verstärktem technischem Fokus in diesen Sommer, um unsere Explorationsziele zu beschleunigen."

Graycliff gibt außerdem bekannt, dass das Unternehmen insgesamt 22.500 $ aus der Ausübung von zwei Stammaktienkaufwarrants erhalten hat, die ursprünglich im Rahmen der Finanzierung des Unternehmens im April 2026 ausgegeben wurden. Das Unternehmen gab 125.000 Stammaktien aus, für die bis zum 8. August 2026 eine gesetzliche Haltedauer gilt.

Graycliff gibt ferner bekannt, dass es eine Marketingvereinbarung mit Epstein Research ("ER") unter der Leitung von Peter Epstein abgeschlossen hat. Gemäß der Vereinbarung wird Herr Epstein vorbehaltlich der Genehmigung durch die CSE IR-Dienstleistungen gegen eine Gesamtvergütung von 12.000 US$, d. h. 2.000 US$ pro Monat, für eine anfängliche Laufzeit von sechs Monaten vom 15. Juni 2026 bis zum 15. Dezember 2026 erbringen. ER wird mit dem Unternehmen bei der Veröffentlichung von Beiträgen in sozialen Medien sowie der Erstellung monatlicher Artikel und Kommentare zusammenarbeiten, die darauf abzielen, ein positives Profil für das Unternehmen zu entwickeln. Herr Epstein hält keine Wertpapiere des Unternehmens als wirtschaftlicher Eigentümer. Herr Epstein betreibt www.epsteinresearch.com und ist eine vom Unternehmen unabhängige Partei. Er ist unter (845) 304-7386 und epstein.peter4@gmail.com erreichbar.

Über Graycliff Exploration Limited

Graycliff Exploration ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf seinen aussichtsreichen 1.366 Hektar großen Grundbesitz gerichtet ist, der sich rund 88 km westlich von Sudbury im höffigen Kanadischen Schild befindet. Das Projekt Shakespeare des Unternehmens umfasst eine staatliche patentierte Pacht, zwei staatliche Pachten und 82 Claims innerhalb eines Konzessionsgebiets, das die historische Goldmine Shakespeare beinhaltet. Die Mine war von 1903 bis 1907 in Betrieb. Graycliff hat bislang Bohrungen über mehr als 12.900 Meter niedergebracht und dabei eine sichtbare Goldmineralisierung und Abschnitte mit bedeutenden Goldwerten in zahlreichen Bohrlöchern durchteuft. Mehr erfahren können Sie auf der Website des Unternehmens unter https://graycliffexploration.com.

Im Namen des Board of Directors,

James Macintosh, Chairman

jm@graycliffexploration.com oder (416) 271-8300

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan haben diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beziehen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich: des Potenzials für weitere Mineralisierungen auf den neu erworbenen Mineral-Claims; der Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorationsaktivitäten auf die neu erworbenen Claims auszuweiten; des erwarteten Abschlusses der Übernahme; der Erwartung, dass die Sicherung der Claims es Graycliff ermöglichen wird, das Suchgebiet für die mineralisierte Fläche unverzüglich zu erweitern; der Erwartung, dass die Erweiterung sicherstellt, dass das Unternehmen die Streichverlängerungen und Gebiete mit parallelen Strukturen kontrolliert; sowie zukünftige Explorationsarbeiten zur Ermittlung des vollen Ausmaßes des Goldsystems Shakespeare. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Managements des Unternehmens, darunter: der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der Canadian Securities Exchange; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineral-Claims in gutem Zustand zu halten; und die Annahme, dass die geologischen Bedingungen auf den neu erworbenen Claims auf der Grundlage regionaler geologischer Kartierungen denen des bestehenden Projekts Shakespeare ähnlich sein könnten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund wesentlicher Risikofaktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, darunter: die Übernahme wird möglicherweise nicht zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt nicht abgeschlossen; die Exploration auf den neu erworbenen Claims liefert möglicherweise keine positiven Ergebnisse; die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens und das Fehlen von Betriebserträgen; Schwankungen der Rohstoffpreise; sowie Risiken, die mit Mineralexplorationsaktivitäten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

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