Die Zeichen im Nahen Osten stehen überraschend auf Deeskalation. Nach monatelangen schweren Kämpfen rückt ein Ende des Konflikts zwischen Washington und Teheran nun in greifbare Nähe. Der Vermittlerstaat Pakistan meldet bereits den Durchbruch bei einem finalen Text. Doch an den Märkten bleibt die Anspannung groß.Nach mehr als drei Monaten eines heftigen militärischen Konflikts zeichnet sich eine historische Wende im Iran-Krieg ab. Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif verkündete über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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