Die Verbio-Aktie verliert am Montag aktuell rund -2% und notiert bei knapp 31 €. Auslöser für den Kursrückgang sind Berichte über eine mögliche Einigung im Iran-Konflikt. Auch Pakistan als Vermittler erklärte, dass eine Vereinbarung erzielt worden sei. Doch ist damit die Kurserholung der Aktie bereits beendet? Korrelation mit dem Ölpreis Verbio produziert neben Biodiesel auch Bioethanol. Beide Produkte stehen in engem Zusammenhang mit der Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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