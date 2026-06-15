ONBERG Autonomous Systems (49% im Besitz von HEIDELBERG) hat ein Memorandum of Understanding (MoU) mit dem ukrainischen UAS-Spezialisten Skyeton unterzeichnet, um die Produktion von NATO-konformen unbemannten Luftfahrtsystemen zu skalieren. Die Partnerschaft wird Skyetons im Einsatz erprobte Raybird-Aufklärungsplattform mit HEIDELBERGs skalierbarer Präzisionsfertigungsinfrastruktur in Deutschland kombinieren. Obwohl die Vereinbarung keine unmittelbare finanzielle Sichtbarkeit bietet und noch nicht in unseren Schätzungen berücksichtigt ist, stärkt sie erheblich die langfristige Verteidigungsnarrative von HEIDELBERG als Anbieter von autonomen Sicherheitslösungen in mehreren Bereichen. Wir betrachten diese Entwicklung als einen äußerst relevanten strategischen Schritt für das Dual-Use-Geschäft. Wir bestätigen unser BUY-Rating mit einem leicht angepassten Kursziel von 2,50 EUR (zuvor 2,60 EUR), da wir unsere Margenerwartungen mit den kürzlich initiierten FY-Prognosen des Unternehmens in Einklang bringen. HEIDELBERG wird am 22. Juni auf der Industrial Technology-Konferenz von mwb research präsentieren. Um teilzunehmen, registrieren Sie sich hier: https://research-hub.de/events/registration/2026-06-22-11-00/HDD-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/heidelberger-druckmaschinen-ag
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