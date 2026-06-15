Die FlatexDegiro-Aktie bewegt sich aktuell wieder aufwärts, womit sich die Haltelinie im Bereich von 29 Euro in der jüngsten Konsolidierung als robust erwiesen hat. Nach der Veröffentlich der Rekordzahlen zum ersten Quartal - Plusvisionen hatte HIER berichtet - war es zunächst zu Kursverlusten gekommen. Nach dem Rücksetzer von knapp 39 Euro auf 30 Euro (siehe auch Tageschart unten) wurde aber auf diesem Niveau ein charttechnischer Boden gefunden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Plusvisionen.de