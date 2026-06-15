Brad Jacobs hat mehrfach bewiesen, wie man in zersplitterten Märkten dominante Konzerne formt. Ist QXO der nächste Coup?Den vollständigen Artikel lesen ...
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|Jacobs hat ganze Branchen aufgemischt: Ist QXO der nächste Coup?
|Brad Jacobs hat mehrfach bewiesen, wie man in zersplitterten Märkten dominante Konzerne formt. Ist QXO der nächste Coup Den vollständigen Artikel lesen ...
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