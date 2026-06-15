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CubeDoc SE schließt strategisch bedeutende und wirtschaftlich relevante Kooperation mit ERL Immobiliengruppe



15.06.2026 / 16:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 CubeDoc SE schließt strategisch bedeutende und wirtschaftlich relevante Kooperation mit ERL Immobiliengruppe Neue ERL-Objekte von betreutem Wohnen mit ambulantem Pflegebetrieb werden künftig standardmäßig mit CubeDoc-Gesundheitswürfeln ausgestattet

Mehr als 200 bestehende Objekte mit stationärer Pflege erhalten zudem Angebote zum Einsatz von CubeDoc-Gesundheitswürfeln

Wiederkehrende Erlöse bereits in der ersten Stufe der Kooperation im deutlich sechsstelligen Euro-Bereich p.a. und signifikanter Einmalumsatz

CubeDoc plant mit Vervielfachung der wiederkehrenden Erlöse und Einmalumsätze aus der Kooperation in den kommenden zwei Jahren Köln, 15. Juni 2026 - Die CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) forciert ihre Expansion im Bereich Pflege- und Senioreneinrichtungen in Deutschland durch eine weitreichende, langjährige Kooperation mit der ERL Immobiliengruppe. Die vertragliche Vereinbarung sieht vor, dass die ERL Immobiliengruppe in alle von ihr erstellten und verwalteten Neubauten des betreuten Wohnens mit ambulantem Pflegebetrieb künftig ab Inbetriebnahme CubeDoc-Gesundheitswürfel integriert. Für die kommenden knapp 12 Monate wurden bereits CubeDoc-Gesundheitswürfel für sieben neue Einrichtungen in Süddeutschland bestellt. Zudem werden bis Ende 2026 sämtliche bisher von der ERL Immobiliengruppe erstellten Einrichtungen mit stationärer Pflege auf die Eignung für CubeDoc-Gesundheitswürfel überprüft. Es handelt sich dabei um mehr als 200 Standorte unterschiedlicher Nutzungsformen. Den Betreibern werden anschließend Angebote zum Einsatz der CubeDoc-Gesundheitswürfel unterbreitet. Für mehrere bestehende Objekte werden aktuell schon Abnahmevereinbarungen vorbereitet. Für CubeDoc resultieren bereits aus dieser ersten Stufe der Kooperation laufende, wiederkehrende Einnahmen im sechsstelligen Euro-Bereich pro Jahr, die durch einen Einmalumsatz von mehr als einer Mio. Euro ergänzt werden. In den kommenden zwei Jahren rechnet CubeDoc mit einer Vervielfachung sowohl der wiederkehrenden jährlichen Erlöse als auch der Einmalumsätze aus der Kooperation. Treiber sollen die kontinuierliche Projektentwicklung und -umsetzung der ERL Immobiliengruppe und die sukzessive Ausstattung weiterer bestehender Objekte sein. Die aktuelle Kooperation mit der ERL Immobiliengruppe ergänzt die bereits bestehenden Abnahmevereinbarungen über mehr als 50 CubeDoc-Gesundheitswürfel mit anderen Partnern.



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Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:



Erläuterungsteil: Die ERL Immobiliengruppe realisiert seniorengerechte und betreute Wohnkonzepte mit hoher Qualität von der Planung über den Bau und Verkauf bis zur Verwaltung. Das 1979 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 500 Mitarbeitende und ist Marktführer in Süddeutschland. Durch die Kooperation von CubeDoc und der ERL Immobiliengruppe erhalten die Bewohnerinnen und Bewohner der entsprechenden Einrichtungen künftig eine einzigartige digitale Infrastruktur für eine effiziente, schnelle und hochverfügbare medizinische Versorgung. CubeDoc-Gesundheitswürfel bieten ein umfassendes Telehealth-Leistungsspektrum von Erstversorgung und Diagnostik bis zur Überwachung bei chronischen Erkrankungen. Hubertus Seidler, CEO der CubeDoc SE: "Mit einer großen jährlichen Zahl neu fertiggestellter Einrichtungen, einem eindrucksvollen Track Record und Netzwerk sowie hoher Innovationskraft ist die ERL Immobiliengruppe für uns ein idealer Partner. Durch die Zusammenarbeit können wir unsere CubeDoc-Gesundheitswürfel in Senioren- und Pflegeeinrichtungen noch schneller etablieren. Damit forcieren wir das Wachstum von CubeDoc und generieren unmittelbaren Mehrwert für die Menschen, denen wir so einen effizienten und niedrigschwelligen Zugang zu ärztlicher Versorgung bieten." Alois Erl jun., Vorstandsvorsitzender der ERL Immobiliengruppe: "Wir haben das Konzept und die digitale medizinische Infrastruktur von CubeDoc intensiv geprüft und sind überzeugt, dass wir die Attraktivität der von uns realisierten und verwalteten Senioreneinrichtungen damit weiter steigern können. Wir wollen bei jedem unserer Projekte den Bewohnern und Betreibern ein optimales Angebot machen, dazu trägt die Kooperation mit CubeDoc bei. Mit diesem Grundgedanken ist die ERL Immobiliengruppe seit Jahrzehnten nachhaltig am Markt erfolgreich."

Presse und Investor Relations CubeDoc SE edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

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E-Mail: CubeDoc@edicto.de

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