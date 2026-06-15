Übernahmechance, Turnaround, aber auch das Risiko einer massiven Verwässerung durch Umschuldung: Bei der Aktie von Verpackungshersteller Gerresheimer (WKN: A0LD6E) sind viele Wege möglich und auch gut zu begründen. Weil das Unternehmen hohe Schulden hat, sich bei den Zahlen schönrechnete und immer noch keinen Jahresabschluss veröffentlicht hat, verfolgt die Mehrheit der Investoren eher eine pessimistische Variante. Da kommt ein umfangreiches Insidergeschäft umso überraschender. Im vergangenen Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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