Wie das norwegische Wasserstoff-Unternehmen Nel ASA heute mitteilt, verlässt der Nel-Chef das Unternehmen. "Håkon Volldal hat beschlossen, als Präsident und Vorstandsvorsitzender (CEO) von Nel ASA zurückzutreten, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Volldal verfügt über eine Kündigungsfrist von sechs Monaten und wird seine Funktion weiterhin ausüben, während die Suche nach einem Nachfolger läuft. Der Aufsichtsrat hat den Prozess zur Rekrutierung eines neuen CEO bereits eingeleitet" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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