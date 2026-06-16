© Foto: DALL*EDie Fiserv-Aktie hat seit ihrem Hoch fast 80 Prozent verloren. Der überraschende Chefwechsel schickte sie auf ein Zehnjahrestief - für Starinvestor Michael Burry eine Kaufchance.Michael Burry bleibt trotz des überraschenden Chefwechsels beim Zahlungsdienstleister Fiserv bullish. Nachdem die Aktie nach dem Rücktritt von CEO Mike Lyons um fast 11 Prozent eingebrochen war, nutzte der "Big Short"-Investor den Kursrutsch nach eigenen Angaben zum Nachkauf. Der abrupte Abgang von Lyons, der nach nur 13 Monaten an die Spitze der Bank Truist Financial wechselt, stellt für Burry zwar einen "Verstoß gegen die Anlagehypothese" dar. Das sei jedoch kein Verkaufsgrund. "Ein Verstoß gegen die …
Enthaltene Werte: US3377381088,US58733R1023,JE00BS44BN30Den vollständigen Artikel lesen
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