The Mobility House trennt sich von seinem Geschäft für gewerbliche Energie- und Ladeinfrastruktur und verkauft die Einheit The Mobility House Solutions an Edenred. Die Intention: Die Münchner wollen sich künftig stärker auf Vehicle-to-Grid, Flexibilitätsvermarktung und das Trading an den Energiemärkten fokussieren. The Mobility House ändert seine Geschäftsstruktur und löst sich in diesem Zuge von seiner Unit für schlüsselfertige Ladeinfrastruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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