Edmonton, Alberta - 16. Juni 2026 / IRW-Press / Canamera Energy Metals Corp. (CSE:EMET | OTCQB:EMETF | FWB:4LF0) ("Canamera" oder das "Unternehmen") gab heute die Untersuchungsergebnisse aus seiner Zone South bekannt und legte besonderes Augenmerk auf das Schneckenbohrloch TUV-AUG-0036 in seinem Projekt Turvolândia mit Seltenen Erden in ionischem Ton (das "Projekt") in Minas Gerais, Brasilien. TUV-AUG-0036 ergab eine Seltenerdmineralisierung, die sich auf die untersten 6 Meter des Bohrlochs konzentrierte, wobei die Gehalte zum Ende hin zunahmen, das Bohrloch in mineralisiertem Material endete und in der Tiefe offen blieb.

Von den Bohrlöchern der Zone South, für die bereits Ergebnisse vorliegen, lieferte TUV-AUG-0036 das bisher vielversprechendste Ergebnis; es ergab eine Anreicherung mit Seltenen Erden, die unterhalb einer Tiefe von 16 Metern konzentriert ist und bis zum Ende des Bohrlochs anhält. Zwei weitere Bohrlöcher - TUV-AUG-0033 (Gesamttiefe: 6 Meter) und TUV-AUG-0034 (Gesamttiefe: 7 Meter) - endeten innerhalb der stärksten Mineralisierung, wobei der letzte Meter von TUV-AUG-0033 einen Gehalt von 575 ppm MREO + Y2O3 und die letzten zwei Meter von TUV-AUG-0034 einen Gehalt von 355 ppm MREO + Y2O3 aufwiesen, was darauf hindeutet, dass an mehreren Bohrstandorten im Zielgebiet South eine magnetische REO-Mineralisierung vorhanden ist.

Highlights

Bohrloch 36 von 16 m bis zum Bohrlochende (22 m) - 6 Meter:

- 1.748,9 ppm TREO[1], einschließlich 2 m mit 2.793,8 ppm TREO (19-21 m)

- 702,2 ppm MREO[2] + Y2O3, einschließlich 2 m mit 1.293,3 ppm MREO + Y2O3 (19-21 m)

- 531,0 ppm Nd2O3 + Pr6O11, einschließlich 2 m mit 1.069,7 ppm Nd2O3 + Pr6O11 (19-21 m)

- 30,6 ppm Dy2O3 + Tb4O7, einschließlich 1 m mit 57,2 ppm Dy2O3 + Tb4O7 (20-21 m)

- 244,4 ppm HREO#_edn3, einschließlich 1 m mit 414,2 ppm HREO (20-21 m)

- 22 m (0-22 m) mit einem durchschnittlichen Gehalt von 29 ppm Ga

- Alle 22 Proben lieferten Werte des Chemical Index of Alteration ( "CIA", chemischer Alterationsindex) von über 93,8 %, was mit fortgeschrittenen Verwitterungsprofilen übereinstimmt, die charakteristisch für in Ionenadsorptionston gelagerte REE-Lagerstätten sind.

- Das Zielgebiet South liegt ca. 7,4 km südlich von Cordis und 6,3 km von Marita entfernt und bildet damit ein System aus vier Zielgebieten in Turvolândia.

"Turvolândia verfügt nunmehr über vier verschiedene Zielgebiete mit REE-Mineralisierung, und das Zielgebiet South erweitert die Grenzen des konzeptionellen Systems auf 7,4 Kilometer von Cordis aus - das ist die weiteste Distanz, über die wir bisher in Turvolândia gebohrt haben", erklärte Brad Brodeur, Chief Executive Officer von Canamera Energy Metals Corp. "Was bei TUV-AUG-0036 auffällt, ist die Verteilung der Erzgehalte. Die stärksten Mineralisierungsergebnisse werden vom Grund des Bohrlochs gemeldet - wobei die besten 2 Meter ganz am Ende kommen. Das Bohrloch endete in der Mineralisierung. Dies zeigt uns, dass das System offen ist und dass tiefere Bohrungen in South möglicherweise noch bessere Ergebnisse liefern. Wir lassen derzeit vier weitere Bohrlöcher in diesem Zielgebiet untersuchen und gehen davon aus, dass wir die Ergebnisse in den kommenden Wochen melden können."

Über das Bohrloch TUV-AUG-0036 und das Zielgebiet South

Das Zielgebiet South weist eine starke radiometrische Signatur auf, wobei die radiometrischen Gesamtzählwerte mit jenen vergleichbar sind, die in den Zielgebieten Cordis, Linda und Marita festgestellt wurden. Auch wenn diese geophysikalischen Ähnlichkeiten nicht zwangsläufig auf eine gleichwertige Mineralisierung schließen lassen, wertet der qualifizierte Sachverständige des Unternehmens sie als wichtigen Explorationsvektor und als Beleg für das Potenzial weiterer in ionischem Ton gelagerten Seltenerdsysteme im gesamten Zielgebiet.

Abbildung 1 - Lage des Projekts und Zielgebiete

Abbildung 2: Standorte im südlichen Zielgebiet

Untersuchungsergebnisse

Bohrloch TUV-AUG-0036 wurde vertikal bis in eine Gesamttiefe von 22,0 Metern gebohrt. Die Anreicherung mit Seltenen Erden konzentriert sich auf den Bereich unterhalb von 16 Metern Tiefe; dort nehmen die Gehalte im Vergleich zum oberen Profil erheblich zu und verbessern sich in Richtung Bohrlochboden weiter. Der letzte 2-Meter-Abschnitt (19-21 m) stellt die bisher hochgradigste Zone dar, die im Zielgebiet South gebohrt wurde, und zwar mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1.293,3 ppm MREO + Y2O3 und 2.793,8 ppm TREO. Das Bohrloch endete in mineralisiertem Material; der Boden des Verwitterungsprofils wurde nicht erreicht.

Die vollständigen Untersuchungsergebnisse für TUV-AUG-0036 sind in der nachstehenden Tabelle 1 enthalten. Der hervorgehobene Abschnitt von 16-22 m ist zur Veranschaulichung schattiert.

Tabelle 1: Untersuchungsergebnisse - TUV-AUG-0036

Abbildung 3 - Bohrprotokoll von Bohrloch TUV-AUG-0036

Günstiges Verwitterungsprofil

Der Chemical Index of Alteration ("CIA") wird häufig als Indikator für die Verwitterungsintensität und die Entwicklung von Tonmineralien in Ionenadsorptions-Seltenerdmetallsystemen verwendet. Der CIA ist definiert als Al2O3 / (Al2O3 + CaO + Na2O + K2O) × 100. Alle 22 Proben aus TUV-AUG-0036 wiesen CIA-Werte von über 93,8 % auf.

Solche Werte deuten auf ein stark entwickeltes, tonreiches Verwitterungsprofil hin, das unter fortgeschrittenen tropischen Verwitterungsbedingungen entstanden ist. Fortgeschrittene Verwitterung gilt weltweit als Schlüsselmerkmal für in Ionenadsorptionston beherbergte Seltenerdmetalllagerstätten, da sie die für die Adsorption und Anreicherung von Seltenerdmetallen erforderliche Tonmineraloberfläche schafft. Diese Ergebnisse untermauern das Potenzial des Projekts Turvolândia für eine REE-Mineralisierung in Ionenadsorptionston.

Gallium-Mineralisierung

Die Analyseergebnisse von TUV-AUG-0036 ergaben Galliumkonzentrationen im gesamten Bohrloch. Die Galliumwerte für 20 der 22 Ein-Meter-Abschnitte bewegten sich zwischen 17,4 und 44,3 ppm. Die beiden verbleibenden Abschnitte (19-20 m und 20-21 m) wurden in den Quelldaten mit dem Vermerk "I.N.F." gekennzeichnet; die Grundlage für diese Kennzeichnung und ihre angemessene Behandlung bei der Berechnung des Durchschnittswerts für das gesamte Bohrloch müssen vom qualifizierten Sachverständigen des Unternehmens noch endgültig bestätigt werden. Wie in den Highlights aufgeführt, wird der Durchschnittswert für das gesamte Bohrloch - vorbehaltlich dieser Bestätigung - mit 29 ppm über 22 Meter angegeben. Gallium wird von Kanada, den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union als kritisches Mineral anerkannt.

Im Gegensatz zur Anreicherung mit Seltenen Erden, die sich unterhalb von 16 Metern konzentriert, ist Gallium über das gesamte vertikale Profil verteilt. Der primäre Fokus der Explorationstätigkeit des Unternehmens liegt weiterhin auf der in Ionenadsorptionston gelagerten Seltenerdmineralisierung. Die wirtschaftliche Bedeutung der bisher festgestellten Galliumwerte ist noch nicht bekannt. Es wurden noch keine metallurgischen Untersuchungen zur Evaluierung der Galliumgewinnung durchgeführt.

Die nächsten Schritte

Das Unternehmen beabsichtigt, die Untersuchungsergebnisse der vier weiteren Bohrlöcher im Zielgebiet South nach deren Eingang und Überprüfung bekannt zu geben. Das Unternehmen prüft zudem weiterführende Explorationsprogramme zur genaueren Definition des Zielgebiets South, unter anderem mögliche tiefere Bohrungen, um die Mineralisierung unterhalb der Tiefe der 22 Meter von TUV-AUG-0036 zu untersuchen.

Es besteht keinerlei Gewissheit, dass zukünftige Explorationsprogramme wirtschaftlich abbaubare Mineralressourcen nachweisen werden.

Analysemethodik und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Schneckenbohrproben wurden in Abständen von einem Meter entnommen und an SGS Geosol Laboratórios Ltda. in Vespasiano, Minas Gerais, Brasilien (nach ISO/IEC 17025 akkreditiert), ein unabhängiges Labor, zur Mehrfachelementanalyse mittels ICP-OES/MS einschließlich aller Seltenerdelemente übermittelt. Das QA/QC-Programm umfasste die regelmäßige Einbeziehung von zertifizierten Referenzmaterialien, Blindproben und Feldduplikaten. Die Elementwerte wurden unter Verwendung von Standardumrechnungsfaktoren in Seltenerdoxidäquivalente umgerechnet.

Die Daten wurden bei Bedarf angepasst, wobei die Werte der Seltenerdelemente in das branchenübliche Seltenerdformat umgerechnet wurden. Die verwendeten Umrechnungsfaktoren sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. (Quelle: https://www.jcu.edu.au/advanced-analytical-centre/resources/element-to-stoichiometric-oxide-conversion-factors)

Tabelle 2: Umrechnungsfaktoren für Seltene Erden

Element Faktor Oxide Einheit Ce 1,2284 CeO2 ppm Dy 1,1477 Dy2O3 ppm Er 1,1435 Er2O3 ppm Eu 1,1579 Eu2O3 ppm Gd 1,1526 Gd2O3 ppm Ho 1,1455 Ho2O3 ppm La 1,1728 La2O3 ppm Lu 1,1371 Lu2O3 ppm Nd 1,1664 Nd2O3 ppm Pr 1,2082 Pr6O11 ppm Sm 1,1596 Sm2O3 ppm Tb 1,1762 Tb4O7 ppm Tm 1,1421 Tm2O3 ppm Y 1,2699 Y2O3 ppm Yb 1,1387 Yb2O3 ppm

Anhang 1: Vollständige Untersuchungsergebnisse für Bohrloch 36 in Turvolândia

Von Bis Ce ppm Dy ppm Er ppm Eu ppm Gd ppm Ho ppm La ppm Lu ppm 0 1 491,5 5,04 3,94 0,43 3,43 1,08 47,4 0,64 1 2 597,4 6,21 5,25 0,41 3,41 1,6 41,6 0,79 2 3 238,5 3,72 2,99 0,38 2,52 0,92 64,9 0,48 3 4 121,3 2,38 1,37 0,31 2,33 0,47 67,4 0,27 4 5 114,8 3,62 2,77 0,33 2,36 0,84 57,4 0,5 5 6 263,7 6,48 5,11 0,65 4,39 1,55 324,5 0,82 6 7 537,4 17,05 14,02 0,63 8,47 4,33 174,4 2,28 7 8 166,3 14,72 10,75 0,97 9,52 3,6 313,8 1,51 8 9 86,4 11,28 8,34 0,7 6,88 2,62 129,5 1,31 9 10 125,2 8,49 5,15 0,83 7,02 1,78 98,6 0,76 10 11 102,2 6,72 3,36 0,78 7,1 1,3 85,6 0,39 11 12 159,4 7,36 4,46 0,56 7,17 1,56 81,1 0,57 12 13 161 5,06 2,97 0,51 5,3 1,05 60,6 0,43 13 14 350,4 5,58 3,35 0,68 5,46 1,14 81,1 0,44 14 15 153,6 5,53 3,07 0,45 5,97 1,13 76,6 0,45 15 16 120,9 10,02 7,55 0,49 7,34 2,32 50,5 1,03 16 17 634,9 26,87 17,83 1,03 20,32 5,71 96,9 2,35 17 18 423,5 11,4 7,61 0,71 9,06 2,38 94,4 1,13 18 19 370,7 10,03 4,99 2,78 13,28 1,67 370,7 0,62 19 20 629,4 25,31 13,19 7,57 35,64 4,41 700,7 1,72 20 21 403,9 41,63 19,11 11,26 57,15 7,42 399,5 2,5 21 22 256,5 21,43 12,36 3,31 23,1 4,41 188,1 1,64

Von Bis Nd ppm Pr ppm Sm ppm Tb ppm Tm ppm Y ppm Yb ppm 0 1 17,3 6,22 3,1 0,69 0,66 34,14 4,4 1 2 14,2 5,49 2,6 0,79 0,85 47,19 6 2 3 15,8 6,84 2,7 0,54 0,52 26,89 3,5 3 4 16,6 7,07 2,6 0,38 0,25 13,31 1,7 4 5 13,5 5,94 2,3 0,48 0,48 23,38 3,4 5 6 57,6 33 5,8 0,89 0,84 45,62 5,7 6 7 39,6 17,62 6,3 2,06 2,31 124,38 15,9 7 8 73,3 32,16 9,7 1,91 1,68 100,21 11 8 9 37,3 14,91 5,9 1,44 1,29 73,3 8,7 9 10 44 15,31 7,5 1,31 0,8 47,67 5,3 10 11 48,2 15,1 8,1 1,18 0,46 30,16 2,9 11 12 46,8 15,01 8,1 1,14 0,63 41,07 4,2 12 13 34,6 11,12 6,3 0,88 0,44 28,35 2,7 13 14 37,7 12,94 6,2 0,95 0,49 29,98 3,2 14 15 42,7 14,04 6,9 0,9 0,48 31,43 3,1 15 16 34,3 10,45 6,9 1,35 1,17 66,77 7,7 16 17 85,3 23,4 20,2 3,49 2,75 164,17 19,2 17 18 64,8 21,4 9,8 1,5 1,15 67,54 7,9 18 19 279,8 97,38 31,4 1,77 0,67 41,2 4,8 19 20 688,6 218,12 81,3 4,67 1,93 105,81 13,3 20 21 732,9 180,35 105,1 7,97 2,85 174,03 18,2 21 22 250,8 66,86 37,4 3,55 1,88 111,57 11,8

Anhang 2: Vollständige Untersuchungsergebnisse für Bohrloch 34 in Turvolândia

Von Bis Ce ppm Dy ppm Er ppm Eu ppm Gd ppm Ho ppm La ppm Lu ppm 0 1 183,9 4,0 2,6 0,6 4,4 0,8 41,6 0,4 1 2 226,5 6,4 3,9 1,0 7,3 1,3 67,5 0,6 2 3 221,4 4,3 2,6 0,6 4,3 0,9 40,9 0,5 3 4 258,7 2,7 1,9 0,4 2,5 0,6 24,4 0,3 4 5 113,2 5,5 3,2 1,2 6,7 1,2 71,1 0,5 5 6 112,1 11,7 6,4 2,3 14,5 2,3 136,5 0,9 6 7 167,1 17,8 9,2 3,2 22,3 3,3 195,7 1,2 Von Bis Nd ppm Pr ppm Sm ppm Tb ppm Tm ppm Y ppm Yb ppm Ga ppm 0 1 38,8 11,2 7,2 0,7 0,4 21,7 2,8 26,6 1 2 60,7 18,0 10,1 1,1 0,7 35,1 4,0 28,6 2 3 33,7 10,0 5,8 0,7 0,4 22,8 3,0 30,4 3 4 19,6 6,0 3,7 0,4 0,3 14,4 2,4 30,7 4 5 76,1 21,9 12,1 1,0 0,5 25,9 3,6 28,6 5 6 153,2 43,9 26,4 2,0 1,0 48,9 7,0 29,1 6 7 182,2 54,9 32,2 3,1 1,4 76,6 9,4 29,3

Anhang 3: Vollständige Untersuchungsergebnisse für Bohrloch 33 in Turvolândia

Von Bis Ce ppm Dy ppm Er ppm Eu ppm Gd ppm Ho ppm La ppm Lu ppm 0 1 236,1 4,2 3,0 0,5 4,2 1,0 45,8 0,5 1 2 225,6 5,4 3,3 0,7 5,8 1,1 61,1 0,5 2 3 205,7 7,1 4,5 0,9 7,6 1,5 75,0 0,6 3 4 203,8 4,7 3,1 0,5 4,7 1,0 48,0 0,5 4 5 158,9 9,8 5,6 1,2 11,0 2,0 96,1 0,8 5 6 160,5 29,0 15,8 3,5 34,0 5,7 265,1 1,7 Von Bis Nd ppm Pr ppm Sm ppm Tb ppm Tm ppm Y ppm Yb ppm Ga ppm 0 1 29,7 9,6 5,7 0,7 0,5 24,1 3,8 29,7 1 2 44,4 13,8 7,7 0,9 0,6 30,1 3,8 30,1 2 3 53,1 17,1 9,6 1,2 0,7 41,7 4,6 29,0 3 4 31,3 10,3 5,9 0,8 0,6 26,9 3,7 29,1 4 5 72,3 22,6 13,7 1,6 0,9 54,7 5,8 27,6 5 6 216,8 66,7 41,5 5,0 2,2 159,7 12,9 25,2

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, P.Geo. (British Columbia), VP Exploration von Canamera Energy Metals Corp. und "qualifizierter Sachverständiger" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") geprüft und genehmigt. Herr Robb ist im Sinne von NI 43-101 nicht unabhängig vom Unternehmen.

Eine weitergehende Erläuterung der QA/QC- und Datenverifizierungsprozesse und -Verfahren des Unternehmens finden Sie im zuletzt eingereichten technischen Bericht, der auf www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Canamera Energy Metals Corp.

Canamera Energy Metals Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Seltenerdmetalle mit einem wachsenden Projektportfolio in Brasilien, den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von ionischen Ton-REE-Projekten in Brasilien sowie von Vorkommen kritischer Mineralien in Nordamerika, um die Unabhängigkeit der westlichen Lieferkette für Seltenerdmetalle zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter www.canamerametals.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brad Brodeur

Chief Executive Officer

brad@canamerametals.com

780-238-7163

WARNHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen zu folgenden Punkten: die Erwartung des Unternehmens, dass die Untersuchungsergebnisse der vier zusätzlichen Bohrlöcher am Zielgebiet South nach Erhalt und Überprüfung veröffentlicht werden; die Bewertung des Unternehmens hinsichtlich weiterer Explorationsprogramme am Zielgebiet South, einschließlich des Potenzials für tiefere Bohrungen zur Erkundung der Mineralisierung unterhalb von 22 Metern; das Potenzial, dass sich die Mineralisierung in der Tiefe unterhalb von TUV-AUG-0036 fortsetzt; die Möglichkeit, dass die Ziele South, Cordis, Linda und Marita mit vergleichbaren Verwitterungs- und geologischen Domänen in Verbindung stehen; und die Möglichkeit, dass in noch nicht untersuchten Bereichen des Projekts eine ionische Ton-Seltenerdmineralisierung vorhanden ist.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die vom Unternehmen zwar als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: dass Folgebohrungen und Explorationsprogramme zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen konzipiert und durchgeführt werden können; dass die geologischen und geophysikalischen Interpretationen des Projekts mit einer in Tonmineralien gebundenen Seltenerdmineralisierung durch Ionenadsorption übereinstimmen; dass die Explorationsergebnisse die Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich des Potenzials des Projekts weiterhin stützen werden; dass die vier zusätzlichen Bohrlöcher, die am Zielgebiet South zur Analyse eingereicht wurden, rechtzeitig eingehen und validiert werden, sodass eine Veröffentlichung in naher Zukunft möglich ist; und dass die Preise für Seltenerdmetalle und die Marktbedingungen weiterhin ausreichend sind, um weitere Explorationsinvestitionen zu rechtfertigen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: die Möglichkeit, dass Folgebohrungen die Kontinuität oder das Ausmaß der Mineralisierung an den Zielen South, Cordis, Linda oder Marita nicht bestätigen; die Möglichkeit, dass sich die Mineralisierung in der Tiefe unterhalb von TUV-AUG-0036 nicht fortsetzt; das Risiko, dass die vier zusätzlichen Bohrlöcher am Zielgebiet South die durch TUV-AUG-0036 nachgewiesene Mineralisierung nicht bestätigen oder erweitern oder dass sich deren Ergebnisse verzögern; das Risiko, dass geophysikalische Ähnlichkeiten zwischen den Zielen keine gleichwertige oder vergleichbare Mineralisierung widerspiegeln; das Risiko, dass die ionische Tonmineralisierung im Projekt nicht wirtschaftlich abbaubar ist; Unsicherheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen Bedeutung von Galliumwerten; Schwankungen bei den Preisen für Seltenerd- und kritische Mineralien; sowie allgemeine Explorationsrisiken, die mit der Bewertung von Mineralkonzessionsgebieten in einem frühen Stadium verbunden sind. Leser werden auf die Risikofaktoren verwiesen, die in den jüngsten kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung widerzuspiegeln.

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#_ednref1 TREO = CeO2 + Dy2O3 + Er2O3 + Eu2O3 + Gd2O3 + Ho2O3 + La2O3 + Lu2O3 + Nd2O3 + Pr6O11 + Sm2O3 + Tb4O7 + Tm2O3 + Y2O3 + Yb2O3

#_ednref2 MREO + Y2O3 = Dy2O3 + Nd2O3 + Pr6O11 + Tb4O7 + Y2O3

#_ednref3 HREO = Dy2O3 + Er2O3 + Eu2O3 + Gd2O3 + Ho2O3 + Lu2O3 + Tb4O7 + Tm2O3 + Y2O3 + Yb2O3

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