Das sollte interessant werden: Am 23. Juni 2026 präsentieren Gründer und Mehrheitsaktionär Thomas Wolfensberger sowie CFO Kevin Dragon auf der Airtime-Plattform das Geschäftsmodell und die Details zu den Jahreszahlen für 2025 von naoo. Regelmäßige Leser von boersengefluester.de kennen die Story in ihren Grundzügen: Die aus der Schweiz stammende Social-Media-App ist in ihren Grundzügen vergleichbar mit großen Namen wie Instagram, TikTok oder Facebook - kombiniert ihr Angebot aber mit lokalen Geschäftsangeboten (Restaurants, Shoppingcenter, Kultur etc.) und Loyalty-Programmen. Keine Frage: Alles noch sehr viel kleiner als bei den US-Pendants und stark auf die Schweiz - und hier auf Zürich - zugeschnitten. Doch es befindet sich vieles in Bewegung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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