HomeToGo SE hat auf ihrer Hauptversammlung wichtige Weichen für die weitere Unternehmensentwicklung gestellt. Während die Zustimmung der Aktionäre zu sämtlichen Beschlüssen erwartet worden war, könnte insbesondere die Vereinfachung der Kapitalstruktur für Investoren langfristig von größerer Bedeutung sein. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen einen Wechsel im Vorstand an, nachdem COO Valentin Gruber seinen Abschied zum Ende Juni 2026 bekanntgegeben hat. Kapitalstruktur wird deutlich einfacher Im Mittelpunkt der außerordentlichen Hauptversammlung stand die Umwandlung der Aktienklassen B2 und B3 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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