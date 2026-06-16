KI-Rechenzentren wachsen in einem Tempo, das Stromnetze, Server und Datenverbindungen an ihre Grenzen bringt. Ein kaum beachteter Infrastruktur-Spezialist liefert genau die zentralen Bausteine für das KI-Superhirn- und könnte damit zu einem DER Profiteure des Booms werden.Um welche Aktie es sich handelt? Exklusiv erfahren dies die Leser des KI- und Quantenbörsenbriefes kiqreport der beiden Tech-Experten Klaus Madzia und Guido Walter. Der Börsenbrief sucht gezielt nach den Gewinnern der nächsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär