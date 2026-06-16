Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Sie kennen vermutlich das Pareto-Prinzip, nach dem häufig 20% des Einsatzes für 80% des Ergebnisses verantwortlich sind. Oft stammt zum Beispiel bei einer Firma ein Großteil des Umsatzes von einer vergleichsweise kleinen Kundengruppe, oder einige wenige Produkte sorgen für den Löwenanteil der Gewinne. Gleichzeitig werden die meisten Probleme gelöst, indem Unternehmen ihre Aufmerksamkeit auf die wichtigsten Fehlerquellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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