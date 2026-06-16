Nach der aktuellen Marktkapitalisierung hat SpaceX mittlerweile Amazon überholt und sich auf den fünften Platz der wertvollsten Unternehmen der Welt vorgeschoben. In den USA wird bereits spekuliert, ob sich der Titel zu einer Art neuem Meme-Stock entwickelt und langfristig sogar an Nvidia vorbeiziehen könnte. Daniel erklärt im YouTube-Short, wo man nun traden kann… Aufgrund des enormen Interesses und zahlreicher Nachfragen im hauseigenen Börsenbrief zeigt das Video, wo und wie man Hebelprodukte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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